Убывший на СВО по контракту глава поселения из РТ получил портрет от школьников

Глава Нижнемактаминского городского поселения Альметьевского района РТ Рамиль Бадретдинов, который сейчас служит на передовой, выразил благодарность всем жителям муниципального образования за поддержку бойцов на СВО.

«Пришел очередной гуманитарный конвой. Хотелось бы от имени всех танкистов танкового батальона отдельной мотострелковой бригады 88 „Северный ветер“ поблагодарить вас от всей души, что не забываете нас, это нам очень дорого и ценно», — сказал он.

Глава поселения передал огромную благодарность ученикам школ за письма и картинки, которые они присылают. И подчеркнул, что присланный ему в качестве подарка портрет поразительно похож на него.

Также он передал огромную благодарность ученикам школ за письма и картинки, которые они присылают. «Если с продуктами все хорошо, то для наших ребят письма и рисунки детей бесценны. Средний возраст наших ребят — это 35-40 лет, и эти письма они читают, как будто пришли они от своих детей, от своих родных», — отметил Рамиль Бадретдинов.

Он также поздравил школьников и педагогов с успешным завершением учебного года и пожелал им дальнейших успехов.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, Рамиль Бадретдинов является подполковником запаса, кавалером ордена Мужества, участником боевых действий. На передовой он служит командиром танкового батальона.

Рамиль Бадретдинов возглавляет Альметьевское представительство Союза танкистов России, является депутатом поселкового и районного Советов депутатов. Он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет работу по сбору помощи для военнослужащих, неоднократно выезжал в зону СВО с гуманитарными конвоями.

На СВО он убыл 27 апреля по контракту, который заключил с Минобороны на три года.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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