«Есть задачи, которые нужно выполнять»: глава поселения из РТ отправился на спецоперацию

Глава Нижнемактаминского городского поселения Альметьевского района РТ Рамиль Бадретдинов принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.

«Есть цели, есть задачи, которые нужно выполнять. И мы будем их выполнять. Мы победим», — отметил он.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, Рамиль Бадретдинов является подполковником запаса, кавалером ордена Мужества, участником боевых действий.

Сегодня он встретился с главой района Тимуром Нагумановым и коллегами, которые пожелали ему успехов в этот непростой период.

«Я вернусь и продолжу работать», — подчеркнул Бадретдинов.

За 6 лет работы на посту главы поселения Рамиль Акрамович заслужил авторитет и уважение среди местных жителей.

«Рамиль Акрамович человек ответственный, он настоящий руководитель и истинный патриот. Его решение отправиться на передовую лишний раз подтверждает его мужество и преданность своей стране», — отметил Нагуманов.

Рамиль Бадретдинов возглавляет Альметьевское представительство Союза танкистов России, является депутатом поселкового и районного Советов депутатов.

Он активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет работу по сбору помощи для военнослужащих, неоднократно выезжал в зону СВО с гуманитарными конвоями.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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