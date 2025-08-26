Глава Нижней Мактамы на СВО: «Ненависть и страх противника – лучшая для нас оценка»

Журналист из Альметьевска Мадина Варфоломеева отправилась к мужу на СВО с гуманитарным грузом и записала там интервью с командиром танкового батальона, в котором он служит. Это оказался не кто иной, как глава Нижней Мактамы Рамиль Бадретдинов, который весной 2024 года ушел защищать Родину с оружием в руках, – он рассказал о буднях на СВО.





Фото предоставлено Мадиной Варфоломеевой

«Мой муж фотограф – человек, который всегда искал правду через объектив»

В мире, где каждое слово имеет значение, а каждая фотография способна рассказать свою историю, журналисты часто оказываются на переднем крае событий. Но что происходит, когда личные и профессиональные миры пересекаются в условиях специальной военной операции? Я, будучи журналистом и женой, решила отправиться в зону СВО, чтобы поддержать своего мужа Дмитрия, позывной Фотограф.

Он выбрал путь защитника Родины и оставил свою профессиональную камеру. Дмитрий – фотограф, член Союза журналистов РТ и России, человек, который всегда искал правду через объектив. Его переход от фотографии к военной службе был осознанным и продуманным шагом.

В неблизкий путь меня проводили члены Союза журналистов РТ города Альметьевска. Они собрали гуманитарную помощь для моего мужа и его боевых товарищей. Это было не просто проявление заботы, а символ единства и солидарности нашего профессионального сообщества, желание поддержать тех, кто стоит на передовой.

Проехав контрольно-пропускной пункт в Луганской Народной Республике, через несколько десятков километров мы оказались в расположении танкового батальона «Гранит», в составе которого служит мой супруг. Там нас встретил командир батальона, подполковник Рамиль Бадретдинов, позывной Бадрай.

Для своих бойцов он – настоящий Батя: строгий, но справедливый офицер, заслуживающий уважения. После теплой встречи и приемки груза подполковник провел меня и водителя Сергея в помещение, которое одновременно служит местом для совещаний и общей кухней для бойцов. На длинном столе стояли тарелки со свежими фруктами и овощами, нарезанными ломтями хлеба и сала. Повар с позывным Шурик налил нам в одноразовые тарелки ароматный солдатский суп. Признаюсь честно: ничего вкуснее я не ела. Так, за обедом я провела интервью с Бадраем, все больше погружаясь в атмосферу жизни и службы в батальоне.

Этот разговор стал для меня не только профессиональным опытом, но и возможностью лучше понять мир, в котором живет мой муж и его товарищи по оружию.

Фото предоставлено Мадиной Варфоломеевой

«Если они подведут меня здесь, я не дам им покоя и дома»

– Рамиль Акрамович, расскажите, сколько военнослужащих находится у вас в подчинении, какие стоят задачи у личного состава.

– Мы работаем в зоне специальной военной операции более двух лет. Наш танковый батальон оснащен современными боевыми машинами. В настоящее время в батальоне служит немало ребят из Татарстана. Я внимательно слежу за теми, кто приходит к нам, и могу с уверенностью сказать, что ни один из призванных не подводил нас. Я стараюсь встретиться с каждым новым бойцом, чтобы лично познакомиться и обсудить важные аспекты службы. При этом я всегда подчеркиваю, что выполнение боевой задачи является первоочередным делом, а забота о собственном выживании – второстепенным. Если не выполнить задачу, ты подставишь своих товарищей. Я их в форме шутки предупреждаю, что война когда-нибудь закончится и если они подведут меня здесь, я не дам им покоя и дома.

Сначала к нам приходили более зрелые бойцы, но с августа прошлого года в батальоне стало больше молодых и мотивированных ребят. Их серьезный настрой заметен и внушает надежду. Хочу также отметить, что в нашем батальоне установлен строгий сухой закон, что играет важную роль в формировании дисциплины и боевого духа.

Среди подписавших контракт есть люди, которые ранее по тем или иным причинам не служили в армии, а значит, и не принимали военной присяги. В настоящее время у меня в батальоне около пятидесяти таких человек, которые решили исполнить свой долг перед Родиной. Эти ребята очень мотивированы; для них принятие присяги – это не просто формальность, а важное событие.

Мы проводим церемонию принятия присяги в торжественной обстановке, на фоне флагов, что добавляет значимости моменту. После этого устраиваем чаепитие, которое символизирует единство и сплоченность нашего коллектива. Это мероприятие способствует осознанию, что они теперь связаны с нами не только служебными обязанностями, но и глубоким чувством ответственности перед Родиной. Для меня важно подчеркнуть, что принятие присяги – это своего рода ритуал. В Российской армии присяга принимается лишь один раз, и этот момент становится знаковым для каждого военнослужащего. Это создает особую атмосферу, которая запоминается на всю жизнь и укрепляет связь между бойцами.

Фото предоставлено Мадиной Варфоломеевой

«Мы стараемся создать в батальоне атмосферу взаимопомощи и уважения»

– Если человек решил подписать контракт и, например, хочет попасть именно в танковый батальон, какие шаги ему необходимо предпринять для этого?

– Если человек хочет попасть именно в наш батальон или бригаду, ему следует обратиться в военкомат Альметьевска, Бугульмы, Заинска. Там прекрасно знают мой телефон. Они звонят и говорят: «Рамиль Акрамович, у нас есть кандидат, который подходит для вашего батальона». Я отвечаю: «Отлично, присылайте документы». Мы высылаем отношение. В принципе, мы готовы принять всех желающих.

Основная задача каждого бойца – выполнить боевую задачу качественно и эффективно. Новички, приходящие к нам, сначала проходят двухнедельную общевойсковую подготовку на полигоне. После этого мы готовим их уже непосредственно к выполнению обязанностей в экипаже танка. В нашем батальоне есть несколько ключевых ролей: командир танка, наводчик-оператор, заряжающий и механик-водитель. Кстати, для механика-водителя желательно наличие прав на управление трактором или другой техникой. Когда я только приехал и начал знакомиться с батальоном из трех танковых рот и еще нескольких подразделений, только трое имели опыт службы в танковых войсках. То есть настоящих танкистов было крайне мало. Сейчас ситуацию выправили.

– Хотелось бы вернуться к теме о людях, которые приходят в армию без боевого опыта и службы, зачастую уже в сознательном возрасте. Действительно ли переучить взрослого человека – задача не из легких?

– Важно понимать, как складывается взаимопонимание с ними. В моем батальоне, например, есть несколько офицеров, которые только пришли после Танкового училища. Двое из них уже получили повышение и сейчас занимают более ответственные должности. Несмотря на молодость, они пользуются уважением и авторитетом. Молодые офицеры легко находят общий язык с более опытными и старшими бойцами.

У меня есть военнослужащий из Ставропольского края с позывным Тайга. Ему уже 66 лет, и он продолжает служить с энтузиазмом. Несмотря на возраст, активно выполняет свои обязанности. Его энергия и желание быть среди молодежи вдохновляют остальных. Конечно, в процессе работы с разными возрастными группами возникают свои трудности. Например, когда мы выбираем кандидатов на должности во взводе БПЛА, мы сталкиваемся с тем, что не все могут быстро адаптироваться к новым требованиям. Некоторые из более старших проходят обучение на гражданке, но на практике оказывается, что физическая подготовка и сноровка уже не те. Поэтому мы переводим их на другие позиции – такие, например, как должность заряжающего.

Важным аспектом нашей работы является практика. Мы проводим занятия по боевой подготовке на полигоне, где каждый член экипажа должен попробовать себя в разных ролях: командира, наводчика, механика-водителя, заряжающего. Это позволяет нам оценить способности каждого и определить, кто лучше всего подходит для конкретной роли. Да и чтобы все были взаимозаменяемы, умели машину вести и стрелять. Несмотря на возрастные различия и отсутствие опыта у некоторых, мы стараемся создать атмосферу взаимопомощи и уважения. Каждый имеет возможность проявить себя и найти свое место в коллективе.

Фото предоставлено Мадиной Варфоломеевой

«Для солдат письма становятся символом поддержки и надежды»

– Как к нашим ребятам относится местное население?

– Люди мирные проявляют к нам отличное отношение. При украинской власти у них все оставалось на уровне Советского Союза. Сейчас они живут хорошо, на улицах появилось освещение, дороги заасфальтированные, строятся новые социальные, жилищные, культурные и спортивные объекты. Местное население не нарадуется, что стали частью России, имеют возможность нормально учиться, получать достойную зарплату, квалифицированную медицинскую помощь и социальные льготы.

– Какое значение имеет гуманитарная помощь для поддержания морального духа военнослужащих?

– Хотелось бы выразить искреннюю благодарность волонтерским организациям, которые играют важнейшую роль в поддержке наших бойцов. В нашем батальоне служит множество ребят из Татарстана, и я уверен, что из республики еще придет пополнение. Постоянно поступают гуманитарные грузы из Альметьевска и других уголков республики. Даже небольшие посылки – две-три коробки с индивидуальными подарками – значительно поднимают моральный дух бойцов.

Мы искренне признательны за каждую такую помощь, ведь люди отдают то, что у них есть, и это не может не трогать. Министерство обороны обеспечивает нас всем необходимым, включая продукты питания, так что с этим у нас проблем нет. Однако особую благодарность хочется выразить предпринимателю Айрату Мавлетбаеву, который активно поддерживает наш батальон. В нашей бригаде уже работают шесть-семь его машин – «УАЗ» и даже «КАМАЗ»-самосвал. Он не только доставляет нам запчасти и расходные материалы, но и организует сбор гуманитарной помощи. У него над организацией развевается флаг нашего танкового батальона «Гранит», что символизирует единство и поддержку.

Я сам не сразу оказался здесь. Мой путь на СВО начался в 2022 году, когда я стал инициатором сбора гуманитарной помощи и писем для солдат. Как глава Нижней Мактамы, я предложил директорам школ написать письма и оформить их в виде треугольников, как это было во времена Великой Отечественной войны. Самые первые такие письма мы привезли сюда к 9 Мая. Для солдат эти письма – нечто большее, чем просто слова; они становятся символом поддержки и надежды. На передовой у нас всегда есть возможность хранить продукты питания, которые поступают к нам благодаря волонтерам. Мы делимся гуманитарной помощью и с местными жителями, особенно с теми, кто возвращается в свои дома после разрушений. В Попасной, например, ситуация сложнее: там народ начинает возвращаться, несмотря на близость к линии соприкосновения. Мы стараемся помочь им – раздаем теплые вещи и продукты, а также стройматериалы, если у нас остаются лишние запасы. Поддержка людей в это непростое время очень важна, и мы будем продолжать делать все возможное для помощи тем, кто в этом нуждается.

Фото предоставлено Мадиной Варфоломеевой

«Скорость снаряда в три раза превышает скорость звука – противник не успевает его услышать»

– Расскажите о военных буднях танкового батальона.

– Военные будни — это не просто выполнение задач, это целая система, в которой каждый элемент играет свою важную роль. Наша работа начинается с получения данных от разведки. Они передают нам координаты расположения опорных пунктов противника, складов горюче-смазочных материалов и других стратегически важных объектов. Мы, находясь на закрытых огневых позициях, отрабатываем и наносим удары по этим целям. Расстояние до противника составляет несколько километров, мы укрыты, работаем как артиллерия. Работа требует высокой концентрации: мы стреляем «вслепую», основываясь на полученных координатах. Как только разведчик фиксирует цель, мы открываем огонь. После выстрела к нам поступает информация от корректировщиков, которые помогают скорректировать огонь, указывая направление – вправо или влево.

Противнику очень не нравятся выстрелы из наших пушек. Это связано с тем, что звук выстрела доходит до них позже, чем сам снаряд. Скорость снаряда в три раза превышает скорость звука, и именно поэтому они не успевают его услышать. Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, также был танкистом. Он окончил танковое училище в 1943 году, участвовал в боях на Курской дуге, в Прибалтике, штурмовал Кенигсберг. И, по его рассказам, немцы боялись и ненавидели танкистов, называли «черной смертью», в рупор кричали: «Черная смерть, в плен не попадайся – жечь будем!» Ненависть и страх противника – лучшая для нас оценка. А благодарность от наших мотострелков – наш главный стимул для работы. Несмотря на то что прошло много лет, отношение к танкистам не изменилось – их по-прежнему уважают за мощь и эффективность.

Наша техника проявляет себя достойно. Унитарные выстрелы позволяют нам стрелять метко и эффективно. Однако мы всегда помним, что пехота – основная движущая сила на поле боя. Без их усилий победы не бывает: пока сапоги пехоты не ступят на захваченную территорию, она не считается нашей. Все готовы выполнять поставленные задачи. За все время службы ни разу не слышал нотки страха или трусости. Даже во время подготовки к штурмовым действиям никто не проявлял сомнений или желания уклониться от выполнения задач. Ребята осознают риски и приходят сюда с азартом.

Недавно у нас была ситуация, когда за несколько часов наши бойцы сбили 32 дрона. Они находились на своих позициях и работали слаженно, прикрывая друг друга. С сигаретами и с кофе в руках – они продолжали шутить и смеяться даже во время боевых действий. Это было настоящее братство, когда каждый понимает свою роль и действует с интересом и самоотдачей. В конечном итоге, несмотря на все трудности и опасности, мы остаемся нормальными русскими солдатами – с юмором и духом товарищества.

Фото предоставлено Мадиной Варфоломеевой

– Как вы считаете, от чего зависит эффективность боевых действий?

– Как известно, один в поле не воин. Эффективность боевых действий зависит от командной работы, и в первую очередь – от подхода руководства. В нашей бригаде командир – молодой перспективный офицер, имеющий отличное образование: он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, являющееся высшим военным учебным заведением Министерства обороны РФ, что уже говорит о его высокой квалификации. Он – опытный командир, который проявляет дотошность и внимание ко всем деталям. За время службы зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который держит руку на пульсе. Полностью контролирует работу всех подразделений нашей бригады: от медицинской роты до мотострелков, танкистов, артиллеристов, зенитчиков, ремонтной роты, материального обеспечения и тыловиков.

Его способность видеть ситуацию во всей бригаде и выявлять недостатки в работе каждого подразделения особенно важна во время боевых действий. Когда наши бойцы идут в наступление, будь то на мотоциклах, багги или боевой технике, он контролирует все это через несколько мониторов, на которых отображается движение каждой группы и каждого бойца. Его наблюдение и советы играют ключевую роль.

Благодаря современному техническому оснащению, включая квадрокоптеры, командир имеет возможность видеть всю картину передвижения в режиме реального времени. Он следит за каждым взлетом и перемещением своих бойцов, может давать им указания, вызывать огонь артиллерии или запрашивать огневую поддержку старшего начальника – авиацию или армейскую артиллерию. Опыт нашего командира, полученный еще с 2014 года, когда он здесь воевал в звании лейтенанта, позволяет ему действовать эффективно и уверенно в сложных ситуациях. В результате можно с уверенностью сказать, что наш командир – это боевой офицер и он на своем месте. Его способности и опыт делают его надежным командиром, который всегда готов поддержать своих бойцов и обеспечить успех нашей миссии.

…

Разговор с Рамилем Акрамовичем пролетел быстро. Мы были рады возможности обсудить важные аспекты его работы и командования. Учитывая, где находимся, мы понимали, что его ждали срочные дела и боевые задачи, поэтому, поблагодарив его за откровенность и интересный разговор, вскоре тоже тронулись в обратный путь. Мы обязательно вернемся в Луганскую Народную Республику с новой партией гуманитарного груза для наших ребят-военнослужащих, которые проходят службу в зоне проведения специальной операции. Поддержка и внимание к ним остаются для нас приоритетом, и мы уверены, что наши усилия помогут сделать их службу более комфортной.

Текст подготовлен Мадиной Варфоломеевой