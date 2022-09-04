Открывшийся в Казани на последнюю распродажу магазин Mango собрал огромные очереди

В казанском торговом центре «Мега» открылся магазин Mango на финальные распродажи. Информацию об этом опубликовали в соцсетях, сопроводив записи фотографиями, на которых можно увидеть большие очереди. Как пояснили «Татар-информу» в справочной торгового центра, это может быть связано с введением ограничения на пропуск покупателей.

«Когда работу возобновили магазины H&M, туда посетителей пускали небольшими группами, остальные ждали снаружи. Когда люди выходили, в магазин запускали новых покупателей. Возможно, что фотографии с очередями связаны с такой же ситуацией», – пояснили в торговом центре. При этом на какое время открылись магазины, уточнить сотрудники торгового центра не смогли, отметив, что магазин может и не закрыться.

Фото: из соцсетей

К слову, магазин H&M по-прежнему работает – в первые дни финальных распродаж он тоже собрал очереди, причем не только в Казани, но и в Набережных Челнах, о чем сообщал «Татар-информ».

Напомним, компания-производитель одежды Mango на фоне проведения спецоперации на Украине заявила о решении отказаться от прямых продаж в России и передать бизнес франчайзи. Всего в России насчитывается 55 магазинов сети.