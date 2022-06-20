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Ру Тат
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Экономика
20 июня 2022  11:25

Бренд Mango решил отказаться от прямых продаж в России

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Компания-производитель одежды Mango откажется от прямых продаж в России и передаст свои 55 магазинов франчайзи, сообщает испанская газета Pais.

«Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на рынке страны из-за "международной геополитической неопределенности"», - пишет издание .

Отмечается,что компания приняла такое решение из-за ситуации на Украине. Магазины передадут франчайзи для сохранения рабочих мест 800 сотрудников.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным начала специальной военной операции 24 февраля страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Некоторые крупные компании решили прекратить работу на российском рынке.

 

#антироссийские санкции
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