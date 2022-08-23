«Народ уже начинает стекаться»: В Казани открылись на последнюю распродажу магазины H&M

В Казани открылись на последнюю распродажи магазины уходящей из России шведской компании H&M. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в торговых центрах города.

Точно известно, что бутики заработали в двух торговых центрах, причем онлайн-распродажу магазин не ведет. «Магазин не работал в 10.00, а в 10.15 открылся. Информация обновляется каждые десять минут, мы не можем ничего прогнозировать, сколько продлится распродажа сказать не можем», – рассказали сотрудники ТЦ «Мега».

При этом отмечается, что огромных очередей еще нет, однако покупателей становится все больше с каждой минутой. «Народ уже скапливается, желающих много», – отметили в ТЦ «Южный».

В Набережных Челнах, напомним, распродажа началась гораздо раньше – в первые же дни магазины собрали огромные очереди, что вызвало поток критики в соцсетях. При этом, как сообщал «Татар-информ», сами покупатели отмечали, что цены значительно выросли.

Напомним, H&M распродает товары перед окончательным уходом с российского рынка. Известно, что ритейлер H&M Group намерен продать российский бизнес и активно ищет покупателя.