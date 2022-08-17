Распродающий остатки товаров H&M в Набережных Челнах собрал огромные очереди

В Набережных Челнах накануне на время открылся магазин H&M в ТРЦ Sunrise city для распродажи складских товаров. В первые же часы работы он собрал огромные очереди. Несмотря на будний день, люди столпились на кассах и в очередях к примерочным, отмечая при этом, что цены заметно подросли.

Наибольший поток покупателей собрался в детском отделе. При этом никаких акций и скидок в магазине не предусмотрено. «Платья, которые еще в марте брали дочери по 399 и 299 рублей, сейчас на 200 рублей подорожали. Ценники почти везде переклеены. Минимум на 200 рублей подорожало то, что я брала за пару дней до закрытия», – цитируют «Челнинские известия» одну из покупательниц.

Кто-то из горожан такой ажиотаж осудил – в СМИ появились негативные комментарии в адрес покупателей магазина. К примеру, один из пользователей написал: «Ничего хорошего там никогда и не было. Почему такие очереди? Люди голыми что-ли боятся остаться». (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.). Есть и те, кто объясняет такой интерес к магазину качественным товаром.

Отметим, что в Казани магазины пока на финальную распродажу не открылись – так, в ТЦ «Парк Хаус» «Татар-информу» сообщили, что магазин не заработал, но «планы такие есть». «Когда откроется магазин, сказать пока не могу. Но распродажа будет», – заверил сотрудник ТЦ.

Напомним, H&M распродает товары перед окончательным уходом с российского рынка. Ретейлер сообщал, что в августе на время откроет магазины для проведения финальных распродаж. Минпромторг РФ тем временем подтвердил планы собственника выставить на продажу российский бизнес – по данным ведомства, сейчас H&M Group пытается найти покупателя для местных активов.