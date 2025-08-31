Открытие объектов, привет с Красной площади, гумпомощь СВОим: как отшумел День республики

Прошедшее накануне празднование Дня республики и, одновременно в некоторых населенных пунктах, Дня города было по-настоящему масштабным, живым и интересным практически во всех уголках Татарстана. Вниманию читателей «Татар-информа» – обзор событий большого праздничного дня в городах и районах республики.





Фото: t.me/nashtatarstan_official

Набережные Челны: фестиваль цветов, открытие бюста Рената Акчурина и мечети «Изге Ай»

В Набережных Челнах с самого утра популярным местом встреч горожан стал фестиваль цветов «Акварель-2025». Свои цветочные инсталляции на этой площадке подготовили 26 компаний и организаций.

Фото: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

Затем на территории БСМП Набережных Челнов был открыт бюст выдающему кардиохирургу Ренату Акчурину. Именно он стал основоположником кардиохирургической школы в городе, выполнив здесь три операции в 2011 году и отметив после этого: «За кардиологию взялись с традиционным челнинским размахом».

Фото: телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

Открывая бюст, мэр города Наиль Магдеев сказал: «Ренат Сулейманович [Акчурин] внес неоценимый вклад в развитие кардиохирургии нашего города и Республики Татарстан. Он провел уникальные операции по спасению наших челнинцев, и сегодня эти люди благодаря ему живут и трудятся. Благодаря ученикам Рената Сулеймановича кардиохирургия Набережных Челнов проводит уникальные операции и спасает тысячи жизней. Безусловно, для нас, для города, для родины легендарных «КАМАЗов», большая честь, чтобы Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов носила имя выдающегося кардиохирурга и гражданина».

В церемонии приняли участие супруга и сын кардиохирурга Наталья и Максим Акчурины, а также медицинское сообщество города, активисты и просто неравнодушные горожане.

В День Республики Татарстан и День города в Набережных Челнах открылся еще один знаковый объект – мечеть «Изге Ай». «Это 16-я по счету мечеть. Благодарю всех верующих за добрые сердца и вклад в возведении мечети», – написал в своем телеграм-канале мэр города, выразив уверенность, что новая мечеть станет значимым центром и будет способствовать мирному сосуществованию народов.

Фото: телеграм-канал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева

Кроме того, 30 августа семьи участников специальной военной операции из Набережных Челнов получили продуктовые наборы, а на городском ипподроме прошли конноспортивные соревнования.

Фото: телеграм-канал мэрии Набережных Челнов

На вечернем Майдане, где прошло большое театрализованное представление, Наиль Магдеев сказал: «Мы живем в едином ритме с Республикой Татарстан, и плодотворное сотрудничество с республиканскими властями дает мощный импульс развитию Автограда. За последние годы в Челнах построено 24 новых детских сада, 11 школ, продолжается масштабное обновление дорог, дворов, жилых домов. Мы благодарим за всестороннюю поддержку нашего города Президента страны, национального лидера Владимира Владимировича Путина и Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова».

Завершился праздничный день большим салютом.

Фото: телеграм-канал руководителя Нижнекамского района Радмира Беляева

Нижнекамск и Нижнекамский район: 40 тонн гумпомощи бойцам, открытие школы

События в честь праздника в Нижнекамске прошли сразу на нескольких площадках – в сквере Лемаева, парке чтения и отдыха Тукая, парках «СемьЯ» и «Солнечная поляна».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В День республики в Нижнекамском районе собрали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих СВО: строительные материалы, квадроциклы, мотоциклы, инструменты, рации, маскировочные сети, предметы быта, продукты, адресные посылки – всего более 40 тонн груза.

В селе Прости Нижнекамского района после капитального ремонта была открыта школа, носящая имя Героя Советского Союза Никиты Кайманова. На ремонт и благоустройство объекта было выделено 80 млн рублей.

Фото: телеграм-канал руководителя Нижнекамского района Радмира Беляева

«Состояние школы давно требовало обновления. Этот учебный год она начинает в совершенно ином виде. Большая благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Министерству образования Татарстана за поддержку и возможность обновить прекрасную школу!» – написал в своем телеграм-канале руководитель муниципалитета Радмир Беляев.

Завершением праздничного дня в Нижнекамске стал концерт в парке «СемьЯ» в рамках «Культурной среды» компании «Татнефть».

Бугульма и Бугульминский район: парад предприятий, фестиваль традиционных ремесел, молодежная ярмарка

В Бугульме накануне отметили сразу три праздника – День республики, День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. На стадионе «Энергетик» были организованы сразу несколько тематических площадок: межрегиональный фестиваль «Бугульма ремесленная» с изделиями народных мастеров Татарстана и соседних регионов, молодежная ярмарка «Бугульминский фарфор», семейно-спортивная площадка «Бугульма – спортивная семья», мастер-классы, выставки и арт-зоны.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

На главной сцене состоялось официальное открытие праздника, а за ним – парад предприятий, в котором приняли участие крупнейшие трудовые коллективы района.

«Парад предприятий – это символ уважения к людям труда, к тем, кто каждый день своим делом делает Бугульму сильнее. Мы решили вернуть эту традицию, потому что она объединяет город и показывает, что именно люди – главная гордость нашего района», – подчеркнул руководитель Бугульминского района Дамир Фаттахов.

В рамках вчерашнего празднования бугульминцы также отправили партию помощи для участников СВО. Акция под названием «Бугульма СВОим» стала результатом перенаправления на помощь военным части средств, выделенных на праздничные мероприятия.

Праздничную программу завершил концерт.

Поздравление с Красной площади, открытие социальных объектов в Агрызе, автопробег «В поддержку СВОих» в Мамадыше

Зеленодольские юнармейцы поздравили татарстанцев с Днем республики с Красной площади. В составе сборной команды «Патриот Суворов» они участвовали во всероссийском слете «Пост №1» в Москве. Наши ребята стали первыми в категории «Техника, обращение с оружием».

Глава же Зеленодольского района Михаил Афанасьев в этот день поздравил со 100-летием жительницу поселка Осиново Рахимю Шигапову, день рождения которой совпадает с Днем республики, вручив ей медаль «Зеленодольск – город трудовой доблести» и подарки.

«Очень светлая женщина, добрая семья. Убежден, что долгожители бывают именно в тех семьях, где царят любовь, забота, взаимопонимание и нет места обидам», – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Альметьевцев в этот день исполнением «народного гимна республики» – песни «Мин яратам сине, Татарстан» – порадовал сам ее автор – певец и композитор Роберт Андреев. А в рамках проекта «Лето в Татарстане» жителей и гостей Альметьевска развлекали яркая концертная программа, мастер-классы и веселые игры.

В Агрызском районе открыли ряд социально значимых объектов – новый парк на улице Вокзальная, благоустроенный в рамках проекта «Малые города и исторические поселения», кадровый центр «Работа России», модернизированный по нацпроекту «Кадры», а также приемно-диагностическое отделение Агрызской ЦРБ после капитального ремонта.

В этот день также завершились работы по программе «Наш двор» в двух дворах Агрыза. Активисты организовали праздник дружбы и добрососедства, выразив благодарность строителям и Рустаму Минниханову за реализацию программы «Наш двор».

Фото: телеграм-канал главы Агрызского района Ленара Нургаянова

«Мы открываем новые объекты, новые общественные пространства. Как отметил Раис РТ Рустам Нургалиевич Минниханов: «Вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи», – написал в своем телеграм-канале глава Агрызского района Ленар Нургаянов.

Фото: t.me/nashtatarstan_official

А жители Мамадышского района провели автомотопробег «В поддержку СВОих».

«Небо над Мамадышем сегодня хмурое, но мирное! Это главное. По случаю Дня города возглавил традиционный автомотопробег «В поддержку СВОих» – вместе с земляками проехал по улицам любимого Мамадыша, в память об участниках Великой Отечественной войны возложили цветы к Вечному огню, посетили другие памятные места», – сообщил в своем телеграм-канале глава района Вадим Никитин.

Кроме того, в Мамадыше торжественно открыли многоквартирный дом, построенный по заказу Государственного жилищного фонда при Раисе РТ, и современный многофункциональный центр «Батыр».

Фото: mamadysh-rt.ru

О том, как праздник прошел в Казани, см. здесь и здесь.