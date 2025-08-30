Память о Туфане, «Играй, гармонь» и Раис на «Урале»: в Казани отмечают День республики

В Татарстане в самом разгаре насыщенная программа Дня республики. Череду событий с участием Рустама Минниханова в Казани продолжили открытие мемориальной доски Туфану Миннуллину, парад «Уйнагыз, гармуннар!» и мотофестиваль «Два Кремля». Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Туфана Миннуллина помнит каждый»

После открытия объектов в заречной части Казани большая рабочая программа Рустама Минниханова в День республики и День города Казани продолжилась на улице Толстого. Там, у дома, в котором жил Туфан Миннуллин, в присутствии многочисленных деятелей татарской культуры он принял участие в открытии мемориальной доски народному писателю Татарстана. Это мероприятие было приручено к 90-летию со дня рождения прославленного драматурга, которое отмечалось 25 августа.

Тепло поздоровавшись с каждым из писателей и поэтов и посмотрев вместе с ними небольшую инсценировку от детской театральной студии «Апуш», Раис РТ поздравил собравшихся с сегодняшним праздником и произнес небольшую речь о Туфане Миннуллине: «Каждому он чем-то запомнился. Меня всегда поражало его мастерство уместить в одном предложении очень много мыслей. Так не умел больше никто». Чуть позже Минниханов написал в своем телеграм-канале: «Творчество этого мудрого и талантливого человека – ценнейшее достояние татарской культуры!»

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Затем Раис РТ возложил цветы к памятной доске. На импровизированном митинге выступили также председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла (именно творческий союз был инициатором установки мемориальной доски), дочь драматурга Альфия Миннуллина и легенда татарской театральной сцены Равиль Шарафеев.

Автором доски, изготовленной за счет внебюджетных источников, стал скульптор, член татарстанского отделения Союза художников России Рим Акчурин. На ней изображен портрет Туфана Абдулловича и панорама Камско-Устьинского района, в котором он родился.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Следующим пунктом графика Раиса стала площадь 1 Мая, где он посетил парад гармонистов и баянистов «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!») – праздничное шествие самодеятельных фольклорных коллективов Татарстана и других регионов РФ, имеющее уже 40-летнюю историю. Здесь он пообщался с исполнителями, подарив музыкальный инструмент юному участнику фестиваля – ученику одной из школ в Пермском крае.

Фестиваль мотокультуры

Затем Рустам Минниханов принял самое непосредственное участие в VII Международном мотофестивале «Два Кремля», проехав за рулем «Урала» вместе с другими байкерами по городским улицам до Дворца земледельцев.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем телеграм-канале видео заезда своего шефа на площадку фестиваля, подписав его так: «Рустам Минниханов и 1500 мотоциклистов финишировали на мотофестивале «Два Кремля».

У Дворца земледельцев участников и гостей события ожидал целый набор разного рода активностей: выставка мотоциклов времен Великой Отечественной войны (дневная программа фестиваля была посвящена 80-летию Победы), интерактивная реконструкция эпизодов войны, живая музыка, а также мотошоу и соревнования между байкерами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Участие в мотофестивале приняли байкеры со всей России, а также из дружественных стран. Их количество было таково, что для того, чтобы все они выехали с парковки, понадобилось без малого 30 минут. Московский мотоклуб «Красная Площадь», по инициативе которого и проводится фестиваль «Два Кремля», декларирует цель развития активной молодежи, заинтересованной в мотокультуре, – с обязательным уважительным отношением ко всем участникам дорожного движения и с акцентом на обучение байкеров навыкам безопасной езды.

Отметим, что для Казани «Два Кремля» стали уже одним из традиционных событий Дня республики. В этом году фестиваль, проводимый при поддержке Правительства Татарстана, МВД по РТ и мэрии Казани, прошел уже в седьмой раз. С каждым годом количество его участников увеличивается.