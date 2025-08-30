Память об авиастроителях, дворы и парки: что Минниханов открыл в Казани в День республики

В День республики Минниханов почтил память двух легенд авиастроения – Павлова и Тихомирова – и пообщался с горожанами. Дождь не помешал Раису оценить улучшения во дворе по ул. Дементьева и на бульваре по ул. Серова. Как это было – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханов о Павлове: «На всю жизнь оставил у меня в памяти след, каким должен быть руководитель»

В День республики в Авиастроительном районе Казани с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова открыли сразу три объекта.

Первый – стела, посвященная истории Казанского моторостроительного производственного объединения (КМПО), и барельеф бывшему гендиректору предприятия Александру Филипповичу Павлову, который отдал заводу более полувека. Они находятся на площади перед КМПО, которая с прошлого года также носит имя заслуженного машиностроителя.

Минниханов вспомнил, как он, работая в Арском райпо, познакомился с легендарным руководителем завода. Вместе с Павловым они занимались строительством кирпичного завода в Арске, который функционирует и сейчас.

«Александр Филиппович на всю жизнь оставил у меня в памяти след, каким должен быть руководитель. Я к нему приезжал, принимал меня в любое время. Бывало, что и жесткие команды давал своим подчиненным. Человек, который работал на результат», – поделился воспоминаниями Минниханов.

Раис также сказал, что КМПО – одно из старейших машиностроительных предприятий республики с богатой историей. В годы Великой Отечественной войны заводчане проявили самоотверженность, круглосуточно работая ради Победы. На предприятии произвели 15 тыс. авиамоторов для фронтовых самолетов.

В 80-е годы завод выпускал авиационные двигатели и параллельно освоил производство оборудования по перекачке природного газа для магистральных газопроводов.

«Сегодня КМПО – одно из крупнейших отечественных предприятий по производству газотурбинных двигателей и

оборудования для транспортировки природного газа», – добавил Минниханов.

Что о Павлове говорят его сын, преемник и заводчанин, проработавший на КМПО 55 лет

Гендиректор КМПО Дамир Каримуллин поблагодарил Минниханова за то, что тот сразу откликнулся на просьбу заводчан увековечить память Александра Филипповича. «Действительно, все произошло очень быстро, без бюрократических проволочек», – добавил руководитель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня ровно 21 год и 2 месяца, как Александр Филиппович передал мне дело всей своей жизни – КМПО. Признаюсь, поначалу мне было нелегко: новое производство, новые люди. Понадобилось время, чтобы мы с Александром Филипповичем нашли общий язык. Но уже через полгода нас смело можно было назвать единомышленниками. Александр Филиппович всю свою жизнь посвятил нашему заводу», – сказал Каримуллин.

Он напомнил, что под его руководством выпускались авиационные двигатели НК-8, НК-8-2У, НК-86, которые устанавливались на самых массовых самолетах Ту-154 и Ил-86.

«Александр Филиппович был не только выдающимся руководителем, но и очень достойным, порядочным человеком, который всегда думал о других, о тех, кто рядом. В самые тяжелые времена он находил возможность помогать городу, республике. Вот лишь небольшая часть того, что было построено в Казани благодаря ему: ДК им. Урицкого, санаторий-профилакторий КМПО вместе с бассейном, лицей №145, дом ребенка, городская больница №11», – перечислил гендиректор КМПО.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во времена руководства Павлова на КМПО трудился Абрал Абдулович Яруллин, который в разговоре с «Татар-информом» поделился, что работает на заводе уже 55 лет.

«Были трудные времена, когда на других предприятиях рабочие не получали зарплату. Платили товаром, у нас такого не было. От руководителя зависит многое. Александр Филиппович смотрел вперед, вел нас вперед. Мы старались не подводить», – сказал ветеран.

Сын Александра Павлова – Петр Павлов вспомнил, что любимый девиз отца был: «Только вперед, только так!», он буквально жил заводом.

«Каждый день ходил на работу пешком, вы все это знаете. Я помню один день, когда он не пошел пешком на завод – он сильно заболел, и за ним приехала скорая помощь. Вот такой был человек. Я считаю, вполне правильное решение сделать такой барельеф. Спасибо, что помните. У меня просто нет слов», – сказал Петр Павлов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани открыли новый сквер – он назван именем Бориса Тихомирова

Буквально через дорогу от площади им. Павлова увековечили память Бориса Ивановича Тихомирова, который, как и Александр Филиппович, был фанатом авиастроения. Почти полвека он посвятил работе на предприятии «Казанский Гипронииавиапром», куда он попал по распределению после окончания вуза. В этой организации он прошел путь от инженера до генерального директора.

Многолетний труд и служение своему делу были отмечены многочисленными наградами. Борис Иванович – заслуженный машиностроитель ТАССР и заслуженный строитель РТ и России.

Его имя носит сквер, который находится по соседству с «Гипронииавиапромом». Сегодня его торжественно открыли с участием Минниханова.

«Именно с Борисом Ивановичем «Гипронииавиапром» стал известной на всю страну проектной организацией оборонно-промышленного комплекса. Символично, что сегодня институт носит его имя», – сказал Раис РТ.

Он напомнил, что Тихомиров рос как специалист вместе с институтом – за 18 лет прошел путь от инженера до генерального директора. Борис Иванович возглавил его в 1988 году – в самый сложный период – и сумел сохранить не только институт, но и его уникальный коллектив.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В наше время проектировщики, инженеры и строители ведут масштабную модернизацию объектов оборонно-промышленного комплекса (Казанский пороховой завод, Точмаш, КАЗ им. Горбунова, КВЗ), восстановление жилья и социальных объектов на новых территориях, отметил Минниханов.

«Мы всегда будем помнить Бориса Ивановича Тихомирова целеустремленным человеком, умеющим думать и действовать нестандартно, по-новаторски, настоящим тружеником, преданным своему предприятию. Уверен, следуя заложенным Тихомировым традициям, коллектив «Гипронииавиапрома» сможет достичь новых высот и одержать важные победы», – заключил Раис Татарстана.

Церемония завершилась возложением цветов к бюсту Тихомирова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани появился двор с баскетбольной площадкой и велодорожкой до парка «Крылья Советов»

По соседству с КМПО и офисом «Гипронииавиапрома» на улице Дементьева находится дворовая территория, которую обновили по программе «Наш двор». Результат комплексного благоустройства сегодня показали Рустаму Минниханову.

До ремонта тут был разбитый асфальт и проблемы с отведением дождевой воды. Малым архитектурным формам требовался ремонт. На территории находились аварийные деревья.

Вложения в преображение общественного пространства по программе «Наш двор» составили 65 млн рублей. Дополнительные 23 млн рублей внесли спонсоры и управляющая компания.

Сейчас во дворе созданы баскетбольная площадка, детские площадки с оборудованием для разных возрастов, напротив каждой установлены скамейки для комфортного отдыха жителей. Появилась беседка в виде фюзеляжа самолета, а на проезжей части и велодорожке выполнена разметка в виде взлетно-посадочной полосы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С помощью тротуаров во дворе организовано кольцевое движение для велосипедистов. На внешней стороне двора появилась велодорожка, связывающая остановку Максимова и парк «Крылья Советов».

Территорию облагораживали комплексно, при этом работы синхронизировались с благоустройством входной группы «Казанского Гипронииавиапрома» и сквера Тихомирова. На фасаде жилых домов №3 и 3а по ул. Дементьева изображены силуэты самолетов. На фасаде офиса «Казанского Гипронииавиапрома им. Б. И. Тихомирова» создан мурал с изображением самолета, который строится в ангаре.

Напомним, что программа «Наш двор» была инициирована в 2020 году Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Ее главная цель – не просто обновить инфраструктуру, а создать безопасную и удобную среду общения во дворах, где людям будет комфортно жить, воспитывать детей, общаться с соседями.

С момента запуска программы была задача благоустроить около 7 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов по всей республике. На сегодняшний день преображены уже 5 174 двора, и в 2025 году еще 678 дворов в 16 районах получат новую жизнь. Программа изменила повседневную жизнь почти 1,5 миллиона человек – каждого третьего жителя Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осталось около двух лет, чтобы преобразить все территории в Татарстане по программе «Наш двор»

Для татарстанского лидера и жителей Авиастроительного района Казани подготовили концерт с участием народного артиста РТ Филюса Кагирова и детских танцевальных коллективов в рамках проекта «Лето в Татарстане». Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил горожан за любовь к родному городу и поздравил с Днем республики.

«Мы сегодня с вами в обновленном дворе. Я хочу поблагодарить Раиса нашей республики. Пять лет назад стартовала программа «Наш двор», благодаря которой мы привели в порядок всю Казань. Нам осталось совсем немножко. Это совершенно другие дворы, совершенно другие дома. Уважаемый Рустам Нургалиевич, я хочу от имени всех жителей Казани вас поблагодарить. Такая системная поддержка всех проектов, всех начинаний делает Казань такой цветущей, какая она есть сегодня», – сказал градоначальник.

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана отметил, что за годы действия программы «Наш двор» по всей республике преобразилось почти 6 тыс. дворов. Осталось около двух лет, чтобы довести эту работу до конца, отметил Минниханов.

«Самое главное – это качество жизни, среда обитания и то, что наша столица преображается. Это возможно благодаря системной работе наших предприятий, как Ильсур Раисович уже сказал. Если экономики нет, такие вопросы решать невозможно. Всех с праздником, и берегите то, что сегодня создано», – обратился к горожанам Рустам Минниханов.

Затем он сфотографировался с юными танцорами, пообщался со спортсменами, которые ждали Раиса на баскетбольной площадке.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханову и Метшину показали обновленный бульвар Серова

В День республики Минниханову и Метшину показали результаты второго этапа благоустройства бульвара на улице Серова. На обустройство 8,2 тыс. «квадратов» площади выделили 208 млн рублей по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Также при финансовой поддержке СИБУРа тут провели экореабилитацию озера, а общественное пространство получило новую многофункциональную площадку – экопавильон.

Бульвар на улице Серова был открыт в 2024 году и является первым в Казани инклюзивным общественным пространством, спроектированным с учетом потребностей людей с особенностями развития и инвалидностью. Здесь все адаптировано под их потребности, включая спортивные тренажеры, сенсорную тропу, площадку для паралимпийской игры бочче и новую парковку.

Фото: rais.tatarstan.ru

В новом павильоне появились прокат специализированных велосипедов для детей с особыми потребностями, широкая велодорожка, зона для открытых занятий по русскому жестовому языку, уличная библиотека, общественный огород, водная детская площадка и зона из переработанного пластика «Лесная квартира».

Во время реабилитации озера экологи убрали из озера 2,6 тонны донных отложений. За счет этого объем водоема вырос в два раза. Это позволит комфортно себя чувствовать представителям флоры и фауны, которые ранее составляли основу экосистемы водоема. Здесь обитает рыба, в том числе карась и ротан, водоплавающая птица, несколько видов водных растений.