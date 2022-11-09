«Отдайте его нам»: родители погибших гимназистов требуют для Галявиева смертной казни

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела о стрельбе в гимназии №175. Процесс, которого так долго ждали родные погибших учителей и гимназистов, прервался, так и не успев начаться. Сначала помешала пожарная тревога, затем выяснилось, что у подсудимого сменился адвокат. Подробности первого заседания – в репортаже «Татар-информа».

Резонансное дело начал рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых – Ильназ Галявиев Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Группу гособвинителей возглавил прокурор РТ Илдус Нафиков

«Вам погибшие дети снятся?» – именно этот вопрос сегодня интересовал многих присутствующих в зале судебных заседаний по резонансному делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Резонансное дело начал рассматривать Верховный суд Татарстана. На скамье подсудимых – бывший ученик этой гимназии 21-летний Ильназ Галявиев. Именно он 11 мая ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Девять человек погибли, еще 32 были ранены.

325 томов дела, 667 потерпевших, 54 свидетеля – больше года следствие выясняло все обстоятельства трагедии. За это время в деле появились новые фигуранты – директор казанской гимназии №175 Амина Валиева, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о халатности, а также генеральный директор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин.

Начала процесса над Галявиевым ждали многие пострадавшие и их близкие. Сегодня в суд пришла лишь малая часть, в основном это были родители погибших гимназистов. Они держались в стороне от журналистов, только некоторые перекинулись с представителями СМИ буквально парой слов.

«Какое может быть для него наказание? Это все равно не вернет погибших детей и учителей», – высказался отец одного из выживших школьников. Он пришел сегодня в суд, чтобы поддержать остальных.

Позицию обвинения в суде представляет группа из гособвинителей, которую возглавил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. В группу вошли работники надзорного ведомства Наиль Уразбаев, Аида Шайдуллина и Яна Подольская. На их счету десятки резонансных дел в Татарстане, одно из которых тоже связано со стрельбой в 175-й гимназии. Речь идет о деле жителя Якутии, который готовил покушение на следователей. Позицию гособвинения на этом процессе поддерживает Аида Шайдуллина.

Прокурор РТ Илдус Нафиков возглавил группу гособвинителей Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Дети хотели запереть дверь в классе, но не успели…

«Мы провожали своих детей в школу живыми и здоровыми. И вот…» – не сдержала слез мама погибшего ученика 8 А класса.

11 мая прошлого года – день, который разделил жизнь многих пришедших на старт процесса на «до» и «после». Одни едва успели оправиться после случившегося, другие так и не смогли смириться с мыслью, что больше никогда не увидят своих близких.

Первое сообщение о том, что в гимназии неизвестный открыл стрельбу, появилось в 9.30 утра. Сработала тревожная кнопка, затем прогремели взрывы, дети начали выпрыгивать из окон. Спустя несколько минут к зданию школы стянулись все спецслужбы, скорая помощь. Из здания стали выносить пострадавших. Позже появилась информация о погибших: девять человек, среди которых семь учеников 8 А класса и два учителя.

До оглашения обвинения Галявиеву сегодня в Верховном суде не дошли. Но еще на стадии следствия стали известны подробности трагедии. Первые выстрелы преступник произвел уже в фойе школы, когда на пути ему попался охранник Мулланур Мустафин. Мужчина получил выстрелы в голову и левый бок. Его экстренно госпитализировали. Несмотря на тяжелые травмы, ему удалось выжить.



Дальше, по версии следствия, убийца шел по этажам и искал открытые кабинеты. На первом этаже на звуки выстрелов вышла учительница начальных классов Венера Айзатова. Молодой человек выстрелил в нее, от полученных ранений женщина позже скончалась в больнице. На втором этаже все классы были закрыты. На третьем оказался незапертым кабинет, где занимался 8 А класс.

«Дети просили классного руководителя запереть в классе дверь. Почему она не закрыла дверь, имея ключи на руках? А дети очень просили ее, хотели шкаф туда поставить, но не успели», – рассказала сегодня подробности мать одного из погибших учеников 8 А класса.

На звуки выстрелов выбежала учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Она закрыла собой одного из учеников, преступник выстрелил в нее, она погибла.

Для нападения на школу Галявиев изготовил самодельную взрывчатку, которую он установил на входе, купил охотничье ружье и более 500 патронов. В результате нападения в школе была повреждена отделка – ущерб муниципалитету следствие оценило в 1,4 млн рублей.

Подсудимый сменил адвоката. Вместо назначенного его интересы будет защищать договорной Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Намеренное затягивание процесса?

Процесс по делу начался с небольшой задержкой. Самого подсудимого в суд доставили вовремя и под конвоем. Увидев журналистов, молодой человек замешкался, после начал вести себя агрессивно.

«Уберите журналистов! Хватит фотографировать!» – возмущался подсудимый.

Неадекватно начал себя вести в суде и отец подсудимого. До процесса мужчина пытался ворваться в зал судебных заседаний, хамил журналистам. В конце концов приставы выпроводили мужчину из здания суда. Из родных поддержать подсудимого осталась его сестра, однако после перерыва девушка ушла, не дождавшись окончания заседания.



Едва успело начаться судебное заседание, как уже стало понятно, что его отложат. Выяснилось, что подсудимый сменил адвоката. Вместо назначенного его интересы будет защищать договорной из Вологодской области Алексей Васильев. Кто нанял ему дорогостоящего защитника, подсудимый ответить не смог. Сам Васильев сегодня в суд не явился.

«Я видел его один раз, когда находился в московском СИЗО. Это было на стадии следствия», – пояснил суду молодой человек.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что подобное поведение защитника неэтично и затягивает процесс. Тем не менее, чтобы не нарушать право на защиту подсудимого, он попросил отложить процесс, чтобы адвокат успел ознакомиться с материалами дела и прилететь в Казань.

Процесс прервала пожарная тревога

Суд выслушал ходатайство о том, что обвиняемому нужно продлить срок содержания под стражей. В последний раз тот же Верховный суд оставил его в СИЗО до 11 ноября, прокуратура попросила продлить арест еще на полгода.

Решение было принято в кратчайшие сроки, однако зачитать постановление суд до конца не успел. В зал заседания ворвался пристав и сообщил о том, что в здании сработала пожарная тревога, всех попросили покинуть помещения.



Позже «Татар-информу» стало известно, что причиной эвакуации стало некое сообщение, которое поступило в суд. В нем содержались угрозы: автор требовал освободить обвиняемого, иначе обещал взорвать здание. Прибывшие на место сотрудники спецслужб проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась.

После возобновления процесса суд окончательно огласил решение – подсудимого оставили в СИЗО еще на полгода. Там он пробудет до 18 апреля 2023 года. Следующее заседание назначено на 15 ноября. Планируется, что прокуратура зачитает обвинение, после чего суд перейдет к допросу родителей погибших гимназистов и остальных потерпевших.

«Отдайте его нам, больше ничего не надо»

Трагедии в казанской гимназии можно было бы избежать, если бы родные Галявиева вовремя обратили внимание на его поведение, считают родные погибших.

Родители погибших надеются на самое суровое наказание для подсудимого Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Его родители должны были среагировать на то, что их ребенок как-то странно себя ведет. Он вполне вменяемый, он же сидит, голову опустил», – считает отец одного из погибших школьников Ильдар.

Родители погибших надеются на самое суровое наказание для подсудимого. Многие из них подали гражданские иски на возмещение ущерба на общую сумму более 40 млн рублей.

«Самое правильное наказание для него, по моему мнению, – это расстрел. Однозначно смертная казнь. Отдайте вы его нам, больше ничего не надо», – добавил отец погибшего восьмиклассника.