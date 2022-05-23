В Казани судят парня из Якутии, готовившего нападение на следователей по делу школы №175

В Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу жителя Якутии Ивана Доманова. 20-летний молодой человек обвиняется в покушении на следователей, которые расследуют уголовное дело о стрельбе в гимназии №175.

Позицию обвинения сегодня поддерживал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он настаивал на том, чтобы отправить Доманова на лечение в психиатрическую больницу.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Доманова арестовали летом прошлого года. После трагедии в гимназии он приехал в Казань, стал следить за следователями. Выяснилось, что он взял кредит на покупку оружия и готовил нападение на правоохранителей.

Доманова направили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Однако сам молодой человек наставил на том, что психически здоров и никакого нападения не планировал.