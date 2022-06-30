Под домашним арестом остался директор охраны по делу о стрельбе в гимназии №175

Под домашним арестом остался директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов по делу о стрельбе в гимназии №175. Сегодня меру пресечения ему продлил Верховный суд Татарстана, сообщили в пресс-службе суда.

Сергей Иванов обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей. Его фирма заключила договор на обслуживание гимназии №175.

Однако 11 мая стрелок смог спокойно проникнуть в гимназию из-за неисправности магнитного замка на входной двери, уверено следствие. В результате нападения погибли семь учеников и два педагога.