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Происшествия
30 июня 2022  17:40
Елена Саляхова

Под домашним арестом остался директор охраны по делу о стрельбе в гимназии №175

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Под домашним арестом остался директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов по делу о стрельбе в гимназии №175. Сегодня меру пресечения ему продлил Верховный суд Татарстана, сообщили в пресс-службе суда. 

Сергей Иванов обвиняется в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей. Его фирма заключила договор на обслуживание гимназии №175. 

Однако 11 мая стрелок смог спокойно проникнуть в гимназию из-за неисправности магнитного замка на входной двери, уверено следствие. В результате нападения погибли семь учеников и два педагога.

#домашний арест #ЧП в казанской школе
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