Отцу Героя России Дамира Исламова отремонтировали дом в Лениногорске

В Лениногорске отцу первого Героя России в Татарстане Дамира Исламова отремонтировали дом. Поручение было дано Президентом РТ Рустамом Миннихановым после встречи в мае этого года с матерью Героя Сажидой Валиахметовой, сообщает пресс-служба Лениногорского района.

Сейчас отец Дамира — Назир Исламов живет в благоустроенном отремонтированном доме. Строители поставили новый забор и уложили брусчатку во дворе, обновили фундамент и фасад дома, заменили стеклопакеты, входную и межкомнатные двери и кровлю. Не остался без внимания и внутренний интерьер — обновили все инженерные коммуникации. Средства на ремонт были направлены из бюджета республики.

На днях отца Героя посетили представители администрации, пожелали ему здоровья и благополучия. Назир Исламов поблагодарил всех за оказанную помощь и внимание. К сожалению, мать Дамира Исламова ушла из жизни в августе этого года.

Напомним, что старший лейтенант Дамир Исламов 7 марта 2022 года во время проведения специальной военной операции совершил подвиг, награжден посмертно званием Героя России. Под его командованием экипаж танка Т-72Б1 уничтожил четыре машины противника и их долговременную огневую точку. Однако во время боя танк Исламова был подбит ВСУ. Выжить экипажу не удалось.

В Лениногорске в память о Герое установлены бюсты в школе №6 и на Аллее Героев. На доме, где жил Дамир, установлена мемориальная доска. 11 сентября во Дворце культуры Лениногорска состоялся I турнир по боксу памяти Дамира Исламова. В Казани в честь него появился мурал на фасаде дома второго военного городка рядом с Казанским танковым училищем.

Весной этого года Президент Татарстана Рустам Минниханов в Лениногорске возложил цветы к могиле Героя России Дамира Исламова.