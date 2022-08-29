Скончалась мать Героя России Дамира Исламова – Сажида Валиахметова. Об этом «Татар-информу» стало известно от ее дочери.

Скончалась мать Героя России Дамира Исламова – Сажида Валиахметова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мать Героя России похоронили 24 августа в Лениногорске. Близкие и родные вспоминают о ней как о светлом, добром человеке. Ее смерть стала для них невосполнимой утратой.

«Она вырастила троих детей. Меня, еще одну сестру и Дамира. Наш брат был самым младшим ребенком в семье. Мама была самодостаточной, справедливой женщиной и многого достигла. Она всегда была красивой и веселой, иногда могла проявить строгость. К нам старалась относиться с пониманием, закрывала глаза на наши проказы. Для наших детей она самая лучшая бабушка на свете, они ее обожают. Сказать о ней можно многое», – добавила дочь Сажиды Валиахметовой.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Сын Сажиды Валиахметовой Дамир Исламов посмертно получил звание Героя России в марте этого года за подвиг, который он совершил во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Под его командованием экипаж танка Т-72Б1 уничтожил четыре танка противника и их долговременную огневую точку. Однако во время боя танк Исламова был подбит ВСУ. Выжить экипажу не удалось.

Героический подвиг Исламова настолько врезался в сердца татарстанцев, что в честь него появился мурал на фасаде дома второго военного городка рядом с Казанским танковым училищем. Яркое граффити с портретом офицера нарисовал известный художник Азат Алеев.

Также на территории Казанского танкового училища появился бюст с Героем России. Церемония открытия состоится в ближайшее время.