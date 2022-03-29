Погибшему на Украине татарстанцу Дамиру Исламову присвоено звание Героя России посмертно

7 марта экипаж танка Т-72Б1 под командованием старшего лейтенанта Дамира Исламова, ефрейтора Дамира Галимханова и рядового Ивана Цевуна проводил штурм укрепрайона противника в районе города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Российские военные прицельным огнем уничтожили долговременную огневую точку, а также 10 человек со стороны противника.

Во время боя танк был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось убрать горящую машину из-под огня, потушить танк и вернуться на позицию. После этого российский танк вступил в неравный бой с пятью танками ВСУ, уничтожив четыре из них. Однако, боевая машина Исламова была подбита противниками. Экипаж погиб.

Указом Президента России от 25 марта 2022 года Дамиру Исламову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Кроме того, весь экипаж танка за проявленные во время боя мужество и отвагу представлен к званию Героев России.

Дамир Исламов родился в 1996 году в Лениногорске в многодетной семье. Выпускник Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане прощаются с Дамиром Исламовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе.

«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи <...> мною принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал глава государства.