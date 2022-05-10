Минниханов в Лениногорске возложил цветы к могиле Героя России Дамира Исламова

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Лениногорске возложил цветы к могиле Героя России танкиста Дамира Исламова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Решением Президента РФ «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга», погибшие члены экипажа танка Т-72Б1 во главе со старшим лейтенантом Дамиром Исламовым были удостоены званий Героев России.

Дамир Назирович Исламов учился в средней общеобразовательной школе No6 Лениногорска, а затем поступил в Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. Окончив его в 2018 году, затем проходил службу по контракту.

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны РФ, экипаж танка, которым командовал Исламов, в составе бронегруппы штурмовал украинский укрепрайон в районе города Золотое Северодонецкого района. По данным российских военных, Т-72 «вступил в противостояние с пятью танками ВСУ и уничтожил четыре из них». Однако во время дальнейшего наступления танк был подбит, а его экипаж погиб.

В Казани память о Дамире Исламове увековечена в виде мурала на одном из домов. В ближайшее время бюсты погибшего военного планируют установить на аллее Славы танкового училища и в родном для него Лениногорске.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. Вскоре был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.