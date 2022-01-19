От въезжающих в столицу ОАЭ потребуют документ о бустерной вакцинации

Въезжающим в столицу Объединенных Арабских Эмиратов — город Абу-Даби придется предъявлять документы, подтверждающие получение бустерной дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Новые ограничения введены из-за резкого роста заболеваемости, вызванного распространением омикрон-штамма коронавируса.

В ноябре 2021 года однокомпонентная российская вакцина против Covid-19 от Центра имени Гамалеи «Спутник Лайт» была одобрена в ОАЭ как бустерный препарат для всех вакцин.

Все резиденты страны в возрасте от 18 лет смогут применять «Спутник Лайт», как третью дозу вакцины через полгода после получения второго компонента любого из препаратов, которые используются в программе вакцинации.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.