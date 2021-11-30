В Арабских Эмиратах одобрили применение «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины

Однокомпонентная российская вакцина от коронавируса от центра имени Гамалеи «Спутник Лайт» одобрена в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) как бустерный препарат для всех вакцин, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса „Спутник Лайт“ в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны», — сказано в сообщении фонда.

Отмечается, что все резиденты от 18 лет смогут применять «Спутник Лайт», как третью дозу вакцины через полгода после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины «Спутник V» от центра имени Гамалеи, которая в октябре 2021 года была официально зарегистрирована в ОАЭ.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что вакцина «Спутник V» помогает поддерживать более высокие титры антител, чем другие препараты, поэтому сокращать срок ревакцинации из-за нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 не придется, о чем сообщало ИА «Татар-информ».