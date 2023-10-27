От гриппа привилась треть населения Татарстана

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На сегодняшний день в Республике Татарстан привито больше миллиона человек, то есть 34% от всего населения. О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В Татарстане продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Мы должны привить 2 миллиона 411 тысяч человек – 60% от всего населения. В республику уже поступило более 1,5 миллиона вакцин от гриппа, последнюю партию мы получили на этой неделе. На сегодняшний день в республике привито больше миллиона человек, 34% от всего населения», – рассказала она.

По ее словам, в Татарстане привиты все медицинские работники, на 86% привиты работники сферы образования, дети и школьники привиты на 70%, но недостаточно охотно прививаются люди старше 60 лет, студенты и люди с хроническими заболеваниями.

Отметим, что совсем недавно в торговых центрах Казани закрылись пункты вакцинации, где любой желающий мог быстро и без очередей привиться от гриппа и пневмококка.

Кроме того, ранее в Казани также работали мобильные пункты вакцинации у станций метрополитена. Сделать прививку можно было у шести станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». За время работы в мобильных пунктах вакцинации у метро привили почти 19 тысяч казанцев.