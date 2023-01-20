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Общество
20 января 2023  19:08
Эльза Кузнецова

Елабужский район передал воинским частям в зону СВО автомобиль

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Елабужский район передал воинским частям в зону СВО автомобиль

От Елабужского муниципального района воинским частям для выполнения задач СВО был передан автомобиль «Нива», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации города. Ключи от машины сегодня глава муниципального образования Рустем Нуриев вручил жителю района, который в ближайшее время вернется на службу.

За время проведения спецоперации из Елабуги отправлено более 68 тонн гуманитарной помощи. Передача очередной партии запланирована на ближайшие дни.

24 февраля прошлого года Президент Владимир Путин объявил о начале проведения спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой с учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.

31 октября Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что елабужские студенты начали изготавливать печки-буржуйки для участников спецоперации.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

#елабужский район
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