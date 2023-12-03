Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Пентагона пообещал не допустить победы России на Украине
Соединенные Штаты намерены не позволить России победить в вооруженном противостоянии с Украиной и намерены и далее оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на проходящем в Калифорнии Рейгановском форуме по национальной обороне, сообщает пресс-служба Пентагона.
«И мы не позволим [радикальному палестинскому движению] ХАМАС или [Президенту РФ Владимиру] Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — подчеркнул глава американского военного ведомства, связав войну в секторе Газа с противостоянием на Украине.
«Поэтому, наращивая поддержку Израиля, мы по-прежнему сосредоточены на Украине. Но нам по-прежнему срочно нужна двухпартийная поддержка в Конгрессе, чтобы принять дополнительные меры по срочной помощи в сфере безопасности нашим партнерам <…>», — добавил Остин, обратив внимание на существующую проблему.
В этом контексте руководитель Пентагона призвал конгрессменов выделить средства на весь 2024 финансовый год и одобрить «срочный запрос на дополнительный бюджет». Вместе с тем он назвал США «самой могущественной страной на Земле».
По мнению Остина, Штаты способны «проецировать силу <…> и направлять ресурсы на несколько театров военных действий». Он выразил уверенность, что «на этом повороте истории Америка не должна колебаться» и что «мир, построенный под американским руководством, может быть сохранен только под американским руководством».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»