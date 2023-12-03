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Политика 3 декабря 2023 09:12

Глава Пентагона пообещал не допустить победы России на Украине

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Глава Пентагона пообещал не допустить победы России на Украине
Министр обороны США Ллойд Остин
Фото: пресс-служба Минобороны США

Соединенные Штаты намерены не позволить России победить в вооруженном противостоянии с Украиной и намерены и далее оказывать Киеву военную помощь. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на проходящем в Калифорнии Рейгановском форуме по национальной обороне, сообщает пресс-служба Пентагона.

«И мы не позволим [радикальному палестинскому движению] ХАМАС или [Президенту РФ Владимиру] Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — подчеркнул глава американского военного ведомства, связав войну в секторе Газа с противостоянием на Украине.

«Поэтому, наращивая поддержку Израиля, мы по-прежнему сосредоточены на Украине. Но нам по-прежнему срочно нужна двухпартийная поддержка в Конгрессе, чтобы принять дополнительные меры по срочной помощи в сфере безопасности нашим партнерам <…>», — добавил Остин, обратив внимание на существующую проблему.

В этом контексте руководитель Пентагона призвал конгрессменов выделить средства на весь 2024 финансовый год и одобрить «срочный запрос на дополнительный бюджет». Вместе с тем он назвал США «самой могущественной страной на Земле».

По мнению Остина, Штаты способны «проецировать силу <…> и направлять ресурсы на несколько театров военных действий». Он выразил уверенность, что «на этом повороте истории Америка не должна колебаться» и что «мир, построенный под американским руководством, может быть сохранен только под американским руководством».

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей.
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#США #Пентагон #Украина #спецоперация на Украине
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