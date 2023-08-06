Османское барокко, модный минимализм и «объект мирового уровня»: будущие мечети России

Фото: t.me/crimeamechet/102/

1. Симферополь, Большая соборная

Из крупных мусульманских строек эта, судя по всему, закончится раньше всех. Открытие Соборной мечети Симферополя откладывалось несколько раз, и в конце концов высшее российское руководство прозрачно намекнуло ответственным за ее возведение, что 2023 год – уже совсем «край».

У ускорения строительства есть очевидный подтекст: в украинский период Крыма оно так и не началось, хотя горсовет Симферополя выделил землю под мечеть еще в 2004 году. Дело сдвинулось с мертвой точки после присоединения полуострова к России, в сентябре 2015 года. Таким образом, срок возведения объекта составит 8 лет. Для сравнения: казанская мечеть «Кул-Шариф» строилась 9 лет, грозненская «Сердце Чечни» – 2,5 года, Московская соборная – 4 года.

Симферопольская мечеть построена (уже можно так сказать, поскольку внешне она выглядит готовой, сейчас ведутся внутренние отделочные работы) по проекту крымского татарина Идриса Юнусова в османском стиле. Интерьеры и декор будут выполнены в стиле османского барокко с элементами крымско-татарских орнаментов.

Высота минаретов: 58 метров

Вместимость: 4 тыс. человек

2. Грозный, имени Турпал-Али Кадырова

Интересный проект реализуется в столице Чеченской Республики – треугольная в плане мечеть в модном минималистском стиле. Турпал-Али Кадыров, именем которого она названа, был племянником главы Чечни Рамзана Кадырова и внуком первого президента республики Ахмата Кадырова, он скончался в возрасте 13 лет. Завершить строительство планируется осенью 2024 года.

Высота минаретов: 30 метров

Вместимость: 2 тыс. человек

3. Набережные Челны, «Джамиг»

Хотя проект соборной мечети второго по численности населения города Татарстана был создан еще в 2007 году, зримые очертания она, по разным причинам, приобрела только к концу прошлого десятилетия. «Татар-информ» подробно писал о ходе ее строительства в 2021 году. Проект, к слову, был создан казанским архитектором Айваром Саттаровым, одним из авторов «Кул-Шарифа» и одним из победителей конкурса на лучший проект Соборной мечети Казани. Он известен приверженностью «татарскому стилю» в архитектуре, который часть архитектурного казанского сообщества считает несуществующим (подробнее об этом можно прочитать здесь). Так что рассмотрите проект «Джамига» внимательно – и вы увидите признаки этого стиля по Саттарову.

После открытия мечеть станет самой высокой в Татарстане. Однако точные сроки этого открытия пока не называются. В ближайшие месяцы на объекте планируется начать облицовочные работы (материал – белый мрамор из Магнитогорска) и достроить минареты, затем – работа над интерьерами и инженерной начинкой.

В конце июля здесь произошло символическое событие: на центральный купол был водружен алем – навершие, увенчанное полумесяцем.

Высота минаретов: 78 метров

Вместимость: 3,2 тыс. человек

4. Махачкала, имени пророка Мухаммада

Самая масштабная стройка из нашего списка, мечеть имени пророка Мухаммада, возводится как часть Духовного центра имени пророка Исы. Первый камень в его основание был заложен в марте 2015 года, а главным его спонсором, по словам муфтия Дагестана шейха Ахмада-афанди, является дагестанский народ. Однако ровно год назад стройке, раскинувшейся на 30 гектарах, потребовалась помощь сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, который уже спонсировал возведение московской Соборной мечети и других мусульманских объектов.

Внешний облик комплекса отсылает к культовой архитектуре османской Турции и стран Персидского залива. Интересно, что здание мечети состоит из девяти сейсмически независимых блоков, способных выдержать 9-балльное землетрясение. Прогнозы по поводу завершения объекта достаточно оптимистичные – 2025 год, к десятилетию начала строительства.

Высота минаретов: 47 метров

Вместимость: 22-23 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

5. Нижний Новгород, Ярмарочная

Камень в основание строительства мечети на берегу Оки был заложен совсем недавно, в июле этого года.

Ярмарочной называлась мечеть, построенная в Нижнем Новгороде в 1827 году и снесенная в 1930-м, но считать новый проект ее восстановлением нельзя – располагалась она в другом месте, ныне застроенном. Окончательного эскизного проекта пока нет, но предполагается воссоздание архитектурного облика XIX века «с учетом современных потребностей мусульманской общины».

На церемонии закладки камня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказал пожелание закончить строительство к 2027 году, то есть к 200-летию исторической мечети. В Нижнем Новгороде подчеркивают, что по своему значению Ярмарочная мечеть была главным мусульманским храмом Российской империи.

Высота минаретов: нет данных

Вместимость: 1 тыс. человек

6. Уфа, «Ар-Рахим»

В начале июня пришла хорошая новость из Уфы – в столице Башкортостана возобновили строительство соборной мечети «Ар-Рахим».

Напомним, перспективы 16-летнего долгостроя сильно поблекли после заявления Главы РБ Радия Хабирова, спровоцированного падением купола минарета в марте этого года. Тогда Башлык сказал, что необходимых на завершение объекта 2 млрд рублей в республике нет: «Сейчас предстоят расходы на более важные задачи, которые выполняют наши ребята на специальной военной операции. Но мечеть обязательно достроим».

Буквально за пару месяцев были найдены люди, которые готовы вложить в строительство личные средства, – по крайней мере, это следует из слов и.о. главы Минстроя республики Ридаля Саетова. Чиновник пообещал, что строительство будем завершено «в максимально короткие сроки».

А в начале августа появилось сообщение о том, что Глава РБ поручил в течение месяца провести оценку состояния объекта и создать оперативный штаб по продолжению строительства. Предполагается, что после этого он сам объявит о примерных сроках его завершения.

Высота минаретов: 77 метров

Вместимость: 5 тыс. человек

7. Москва, мечеть в Косино

Было бы несправедливо оставить этот обзор без столичного объекта, хотя история мечети в «замкадном» районе Косино-Ухтомский началась со скандала. С середины февраля 2023 года жителей этого района Москвы будоражил слух о строительстве мегамечети на 60 тыс. человек неподалеку от местного Святого озера – знакового для православных и к тому же мелеющего.

В итоге в начале апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после обращения к нему Патриарха Кирилла и председателя Совета муфтиев РФ Равиля Гайнутдина принял решение о переносе будущей стройки к станции метро «Косино», признав таким образом, что предложение о строительстве у Святого озера имело место, хотя и «рассматривалось только в предварительном порядке на градостроительно-земельной комиссии». Объект будет весьма скромных размеров – 2,5 тыс. кв. м.

В столице РФ, к слову, всего пять мечетей, из них общедоступных – четыре. Для сравнения: в Казани 70 мусульманских храмов, хотя «этнических» мусульман в Москве явно не меньше (а по данным ДУМ РФ, больше в 6-8 раз – 3-4 млн человек).

Высота минаретов: нет данных

Вместимость: нет данных

8. Казань, Соборная

Казанская Соборная мечеть тоже еще не строится, так что и ее появление в этом списке, скорее, аванс. Но именно то, в каких обстоятельствах рождается этот проект (мы видели уже как минимум три реальных эскиза-претендента и как минимум три места расположения мечети; был заложен символический камень), говорит о том, насколько в его появлении заинтересованы и республиканские и городские власти, и мусульмане города.

Впрочем, на презентации духовенству новой концепции мечети от архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры», которая прошла в конце июня, мэр Казани Ильсур Метшин не раз оговорился, что представленные решения не окончательные. В то же время главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сказала прямо: «[В Адмиралтейской слободе] мы будем возводить знаковый объект мирового уровня».

Но, пока нет окончательного решения о месте строительства, речи о сроках строительства «знакового объекта» не идет.

Высота единственного минарета: 90 метров

Вместимость: 10 тыс. человек

Кроме того, из резонансных проектов можно отметить находящуюся в высокой степени готовности Соборную мечеть в Перми (но крупной ее назвать нельзя – заявлялась вместимость на 400-500 молящихся) и «Альфат» в татарстанском поселке Алексеевское, молельные мощности которой еще меньше (300 прихожан). Последний объект интересен тем, что его строительство, по некоторым данным, курирует высокопоставленный федеральный чиновник – выходец из Татарстана.