В Уфе возобновилось строительство мечети «Ар-Рахим», с которой весной упал купол минарета

Строительство Соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе возобновили. Так как в бюджете не предусмотрено финансирование, работы проводятся за счет пожертвований меценатов. В ближайшее время на мечети вновь установят упавший ранее купол минарета, передает «Башинформ» со ссылкой на и.о. главы Минстроя республики Ридаля Саетова.

Сейчас, по словам Саетова, ведется корректировка проектно-сметной документации, а вскоре пройдет дополнительная госэкспертиза. «После определения полной стоимости контракта мы будем плотно отрабатывать вопросы дофинансирования строительства», – отметил он.

Меценатов, которые помогают строить мечеть, он назвал патриотами страны и республики. «Они вкладывают свои личные средства, много желающих внести свою лепту в строительство мечети среди жителей Башкортостана. Мы будем в максимально короткие сроки заканчивать строительство. Надеемся, что «Ар-Рахим» будет радовать жителей Башкортостана и наших гостей», – цитирует его агентство.

В марте с мечети упала конструкция одного из минаретов – улем. На сегодня подрядчик – инженерный центр «Грант» – изготовил новую конструкцию улема, привезти на стройплощшадку ее планируется на днях. После этого рабочим предстоит крупноузловая сборка. И.о. министра пообещал, что улем будет смонтирован по всем необходимым требованиям.

«Завод-изготовитель провел ревизию и остальных трех улемов. Они дали свою гарантию на их сохранность», – подчеркнул он

Саетов также напомнил, что стройка началась в 2007 году, после чего было много корректировок проектно-сметной документации, а сами работы законсервировали. Остались вопросы технического характера, связанные с импортозамещением оборудования, добавил и.о. главы Минстроя РБ.

Напомним, о падении с мечети купола минарета стало известно 13 марта. Позже глава Башкортостана Радий Хабиров заявлял, что по самым скромным подсчетам на завершение строительства мечети необходимо 2 млрд рублей, подчеркивая, что таких средств в бюджете республики нет.