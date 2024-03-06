«Ослепнуть можно даже за неделю»: пять малоизвестных фактов о глаукоме

Сегодня в Татарстане 38 тысяч человек живут с глаукомой, только за прошлый год болезнь нашли у двух тысяч жителей республики

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Факт №1: Симптомов нет, а нервные клетки глаза гибнут

В России глаукома – основная причина инвалидности по зрению и слепоты.

Сегодня в Татарстане 38 тысяч человек живут с глаукомой, только за прошлый год болезнь нашли у двух тысяч жителей республики. К сожалению, из 38 тысяч пациентов на диспансерном наблюдении состоят только 32 тысячи человек, остальные, услышав свой диагноз, на глаза врачам не показываются и, как правило, лечение не принимают.

Глаукома почти не доставляет дискомфорта, человек долго может жить обычной жизнью и не подозревать, что отток внутриглазной жидкости у него нарушен, внутриглазное давление увеличено, а нервные клетки сетчатки и зрительного нерва сдавливаются и гибнут. Без лечения пациента с глаукомой ждет слепота.

Офтальмологи подчеркнули, что единственный способ обнаружить у себя глаукому на ранних стадиях – регулярно показываться врачам и измерять внутриглазное давление.

«Пациент должен искать у себя не жалобы, когда он хочет выявить это заболевание, он должен знать факторы риска, которые у него могут быть. И если они есть, то он должен ходить к врачу», – объяснила заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.

Ольга Зверева: «Пациент должен искать у себя не жалобы, когда он хочет выявить это заболевание, он должен знать факторы риска, которые у него могут быть» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Факт №2: Точной причины глаукомы никто не знает, но риски известны

Истинная причина возникновения глаукомы сегодня врачам неизвестна, подчеркнула Зверева. Однако специалисты знают факторы риска:

Возраст: средний возраст начала развития глаукомы – 55 лет, по статистике 25% людей старше 75 лет уже имеют глаукому. Наследственность: если бабушка или дедушка ослепли из-за глаукомы, надо насторожиться. Близорукость средней или тяжелой степени – при ней у пациента ухудшен кровоток глазного яблока. Сердечно-сосудистые заболевания, например ишемическая болезнь сердца, гипертония и гипотония, атеросклероз. Сахарный диабет. Синдром Рейно – это когда холодные конечности. Мигрени.

Люди старше 45 лет, по словам офтальмолога, должны измерять внутриглазное давление не реже раза в год.

Люди старше 45 лет, по словам офтальмолога, должны измерять внутриглазное давление не реже раза в год Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Факт №3: После коррекции зрения измерить внутриглазное давление обычным способом невозможно

Среди молодежи, которая плохо видит, сегодня популярно исправлять ситуацию при помощи операции по лазерной коррекции зрения. Однако не стоит забывать, что эта процедура дает лишь косметический эффект, структуру глаза она не меняет. «Татар-информ» подробно рассказывал о коррекции зрения.

«Близорукий глаз остается близоруким. Операция по коррекции зрения – косметическая по формированию линзы из роговицы, а глаз и его кровообращение, генетика и биомеханические структуры остаются те же. Пациент не должен забывать, что он был когда-то близоруким», – подчеркнула офтальмолог.

Кроме того, рассказала врач, люди, которые сделали лазерную коррекцию зрения, будут иметь проблемы с измерением внутриглазного давления.

«Все методы измерения внутриглазного давления не рассчитаны на оперированную роговицу. Здесь обнаружить глаукому будет еще сложнее. Только оптическая когерентная томография даст ответ, есть глаукома или нет», – отметила Ольга Зверева.

Нередко к врачам обращаются люди с уже третьей – самой запущенной стадией глаукомы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Факт №4: Запущенная стадия глаукомы – это 90-процентная вероятность слепоты

Самое страшное, что симптомов у этой болезни нет, если это не агрессивная форма глаукомы. То есть зрение не снижается до последнего. А вот если глаукома «злокачественная» и развивается очень быстро, слепота может наступить всего за неделю, отметил офтальмохирург РКОБ Сергей Усманов.

Нередко к врачам обращаются люди с уже третьей – самой запущенной стадией глаукомы.

«Мы с Российским глаукомным обществом только что выполнили исследование по конечным стадиям глаукомы, в которых было выяснено, если пациент обращается с далеко зашедшей третьей стадией глаукомы, то, к сожалению, в 90% случаях его ожидает слепота», – заметила Ольга Зверева.

Глаукому можно заметить на начальной стадии только регулярно измеряя внутриглазное давление. А это можно сделать во время диспансеризации.

Сергей Усманов отметил, что симптомов у этой болезни нет, если это не агрессивная форма глаукомы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Факт №5: Замедлить наступление слепоты можно при помощи капель и операции

Без лечения от начальной стадии глаукомы до слепоты в среднем проходит 15 лет.

Офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Сергей Усманов рассказал, что сначала глаукому лечат каплями. Если внутриглазное давление таким способом удается контролировать, это хорошо. Если же давление остается высоким, медики прибегают к операции – либо лазером, либо хирургическими методами.

У каждого способа лечения есть свои показания и противопоказания. Поэтому тактика лечения у каждого больного своя.

В Татарстане больным глаукомой по программе регионального льготного медикаментозного обеспечения выдают бесплатные капли.

«Туда входит хороший расширенный список медикаментов, которые 13 тысяч региональных пациентов сейчас получают бесплатно», – отметила Ольга Зверева.

По словам офтальмолога, капли выдаются в поликлинике по месту жительства, если пациент состоит на учете в этом медучреждении. Самое главное, если диагноз «глаукома» уже поставили, пациент должен регулярно показываться врачу и постоянно закапывать капли.

«Если вы приходите к врачу раз в три года, то, скорее всего, вы про капли вспомнили три месяца назад, начали капать за месяц до приема, а все остальное время ваш бедный зрительный нерв прогибался под внутриглазным давлением без лечения и глаукома прогрессировала», – подытожила доктор.