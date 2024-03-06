За прошлый год глаукому нашли у двух тысяч татарстанцев

В Татарстане за прошлый год диагноз «глаукома» впервые поставили двум тысячам человек. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.

«В Республике Татарстан на сегодняшний день с глаукомой живет порядка 38 тысяч пациентов. В 2020 году таких пациентов было 36 тысяч. В 2023 году выявили две тысячи человек с этим заболеванием. Увеличение числа пациентов – это позитивный момент, потому что, во-первых, увеличивается возраст пациентов – в этом году продолжительность жизни составила больше 75 лет, во-вторых, это говорит о том, что офтальмологическая служба республики активно выявляет глаукому и наблюдает за такими пациентами», – отметила врач.

Напомним, что глаукомой чаще всего страдают люди старше 55 лет.

Ольга Зверева добавила, что из 38 тысяч пациентов только 32 тысячи состоят на диспансерном наблюдении. Остальные, к сожалению, после постановки диагноза к врачам не ходят и за помощью не обращаются.

Офтальмолог подчеркнула, что при глаукоме важно не только выявить болезнь, но и постоянно капать капли и приходить к специалисту минимум раз в полгода.

«Если вы приходите раз в три года, то скорее всего вы про капли вспомнили три месяца назад, начали капать за месяц до приема, а все остальное время ваш бедный зрительный нерв прогибался под внутриглазным давлением без лечения, и глаукома прогрессировала», – рассказала доктор.