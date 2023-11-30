Хирург-офтальмолог развеяла 5 мифов о лазерной коррекции зрения

Лилия Камалова развеяла самые популярные мифы о коррекции зрения

Фото: из личного архива Лилии Камаловой

Лазерная коррекция зрения – это что?

Близорукость – это когда человек плохо видит вдаль.

«Это происходит из-за увеличенного размера глазного яблока, то есть глазки выросли больше, чем должны были, и изображение, которое должно было попасть на сетчатку, из-за большого размера глазного яблока на него не попадает», – объяснила врач-офтальмолог, рефракционный хирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Лилия Камалова.

Проводя операции по коррекции зрения, офтальмохирург уменьшает толщину первого слоя роговицы, изображение переносится на сетчатку, и пациент вновь хорошо видит.

При астигматизме ситуация иная – у пациента неровности на роговице, в этом случае лазер их выравнивает.

Лазерную коррекцию не делают по ОМС, это всегда платная процедура. Поэтому порекомендовать ее доктор не может, решаться на операцию или нет, решает только сам человек. А врач РКОБ по просьбе «Татар-информа» развеяла мифы об этой процедуре.

Операцию можно делать, даже если у тебя, к примеру, всего минус полтора Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №1: Коррекцию лучше делать только тем, у кого большой минус

Врач РКОБ объяснила, что неверно говорить, что для лазерной коррекции есть ограничения по остроте зрения. Операцию можно делать, даже если у тебя, к примеру, всего минус полтора.

Лилия Камалова подчеркнула, что подобных ограничений нет и прооперировать возможно даже маленькую близорукость.

«Условно принято, если человек плохо видит одну-две строчки таблицы Сивцева – это уже показания либо к очкам, либо к контактным линзам, соответственно, и к лазерной коррекции, если человек не хочет носить очки или линзы. Пациенты с минус 2 и минус 8 одинаково плохо видят без очков, то есть диоптрии тут не играют роль, как всем кажется. Одинаково плохо и тому и другому», – отметила рефракционный хирург.

Операцию могут сделать и при минус 0,5, и при минус 12.

Пациенты с минус 2 и минус 8 одинаково плохо видят без очков Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №2: После 40 лет делать коррекцию запрещено

Миф, что людям старше 40 лет нельзя делать лазерную коррекцию, отметил офтальмолог. Однако в этом вопросе есть одно большое «но».

«Технически мы можем выполнить операцию и в 40, и в 45, и в 50. Но здесь есть нюансы. У людей после 40 лет, которые хорошо видят вдаль, появляется дискомфорт на близком расстоянии – хочется отодвинуть книгу, чтобы разглядеть буквы, возникает возрастная дальнозоркость», – объяснила доктор.

Если пациент захочет исправить близорукость в таком возрасте, то надо быть готовым, что придется вместо минусовых очков покупать плюсовые. То есть вдали он будет видеть прекрасно, но почитать журнал или разглядеть что-то в смартфоне с близкого расстояния ему будет сложно.

«В этом случае каждый сам решает, какое зрение ему нужнее», – заключила Лилия Камалова.

Противопоказаний для проведения коррекции зрения не так много, как принято считать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №3: У коррекции много противопоказаний

Противопоказаний для проведения коррекции зрения не так много, как принято считать.

Лазерную коррекцию противопоказано делать людям с кератоконусом. При этом заболевании происходит истончение или выпячивание роговицы. Именно эту болезнь перед проведением коррекции так внимательно будут искать офтальмологи, чтобы ее исключить и разрешить вмешательство.

Еще одно противопоказание – глаукома, добавила Камалова.

Также если у пациента была отслойка сетчатки, грамотные врачи в операции откажут, даже если отслойку уже прооперировали.

И типичное противопоказание к любой операции – это ОРВИ или плохое самочувтвие пациента. Необходимо сначала выздороветь и только потом приходить на вмешательство.

Лазерная коррекция – это лишь косметическая процедура, которая улучшает зрение, но не меняет строение глаза Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №4: Лазерная коррекция излечивает близорукость

Врач подчеркнула, что вылечить близорукость невозможно. Лазерная коррекция – это лишь косметическая процедура, которая улучшает зрение, но не меняет строение глаза.

«Близорукость как диагноз не снимается, размер глазного яблока мы уменьшить не можем», – отметила она.

Все изменения на сетчатке, которые свойственны близорукому глазу, остаются и на прооперированном, поэтому пациенты после операцию должны регулярно показываться офтальмологу. Проверять глазное дно и сетчатку – эти показатели для офтальмологов важнее даже остроты зрения.

«Если человек прекрасно себя чувствует в линзах или в очках – операцию делать не надо» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Миф №5: После операции вновь ухудшится зрение

После операции причин для повторного ухудшения зрения нет, подчеркнула доктор.

«Близорукость – это большой глаз. И причин для его увеличения уже нет. Ведь организм человека вырос и уже сформировался», – отметила врач.

Случаются единичные случаи, когда операция необходима вновь. Такое может произойти у людей с очень большой степенью близорукости или астигматизма.

Но при этом, если не носить линзы или очки при близорукости, даже при небольшом минусе по ощущениям, с возрастом будет казаться, что зрение становится хуже, но не потому что минус растет – просто мышцы теряют компенсацию. И чем старше вы становитесь, тем по ощущениям будет хуже. Но на проверке будут все те же минус полтора, которые были раньше», – отметила Лилия Камалова.

Врач уверена, что исправить зрение должен захотеть сам пациент: ни его родители, ни вторая половинка или друзья.

«Если человек прекрасно себя чувствует в линзах или в очках – операцию делать не надо», – заметила доктор.

По словам врача, лазерная коррекция довольно простая операция, восстановление после нее проходит быстро. И уже на следующий день можно садиться за руль или за компьютер, читать или писать. Исключить нужно будет на пару недель лишь баню, бассейн, а девушкам не красить глаза.