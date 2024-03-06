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Общество 6 марта 2024 14:51

В Татарстане 13 тысяч больных глаукомой получают капли для глаз бесплатно

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Бесплатную терапию для улучшения состояния при глаукоме получают порядка 13 тысяч жителей Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая глаукомным кабинетом Республиканской клинической офтальмологической больницы, член Российского глаукомного общества Ольга Зверева.

«У нас есть региональное льготное медикаментозное обеспечение для пациентов с глаукомой. Туда входит хороший расширенный список медикаментов, которые 13 тысяч пациентов сейчас получают бесплатно», – отметила доктор.

По словам офтальмолога, капли выдаются в поликлинике по месту жительства, если пациент состоит на учете в этом медучреждении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошлый год у двух тысяч жителей республики впервые нашли глаукому.

#Здоровье #глаукома #бесплатные лекарства
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