«Ошибку на дороге уже не исправишь»: глава ГИБДД Татарстана о ДТП и их причинах

Рустем Гарипов: «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение всех основных показателей аварийности»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Это не донос, а спасение жизни»

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов начал с общей статистики: за 10 месяцев этого года в Татарстане зарегистрировано 2827 ДТП, в которых 233 человека погибли и 3368 получили ранения. Он обратил внимание на то, что прогнозные показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги» превышены не были – прогнозировали 255 погибших.

«Основная доля погибших приходится на такие виды ДТП, как: столкновение – 44%, наезд на пешеходов – 28%, съезд с дороги – 8%, наезд на велосипедистов – 5% и наезд на препятствия – также 5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение всех основных показателей аварийности: количество ДТП уменьшилось на 24%, а число погибших на 23 человека, или на 45%», – озвучил данные Гарипов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди основных причин ДТП – вождение в нетрезвом виде. За 10 месяцев таких аварий было 177. По вине пьяных водителей погибли 28 человек и 205 получили травмы. Всего за этот год зафиксировано более 11 тысяч случаев управления автомобилем в состоянии опьянения; на водителей, которые во второй раз попались за рулем пьяными, завели 911 уголовных дел. Им грозит наказание вплоть до реального лишения свободы. Но, как показывает статистика, даже такое суровое наказание не останавливает любителей горячительных напитков и они продолжают садиться за руль после очередной порции алкоголя.

«К сожалению, проблема остается, цифру мы не можем довести до нуля. Не случайно я начал доклад с водителей, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом нужно говорить, писать, и я не раз говорил, что общество не должно воспринимать это как стукачество, – если вы увидели нетрезвого водителя, об этом нужно незамедлительно сообщать. Это не донос, а спасение жизни», – сказал Главный госавтоинспектор Татарстана.

Рустем Гарипов привел пример: 23 июня в Альметьевском районе женщина села за руль легковушки пьяной, не справилась с управлением, съехала в кювет. Ее машина перевернулась. Пассажирка с тяжелейшими травмами была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась. Виновница ДТП отделалась травмами.

218 аварий за этот год были совершены водителями, выехавшими на встречную полосу Фото: © «Татар-информ»

«Если водитель получит «двойку» на дороге, эту оценку уже не исправить»

218 аварий за этот год были совершены водителями, выехавшими на встречную полосу. В результате этого погиб 71 человек и 345 получили травмы. Но и по этим показателям республиканскому ГИБДД также удалось добиться снижения – общее число ДТП по причине выезда на встречку снизилось на 23%.

«5 октября на автодороге Казань – Оренбург водитель автомобиля Toyota 1999 года рождения выезжает из Москвы с супругой, супругу оставляет в Казани, а сам выдвигается ночью в Альметьевск. Уставший, он выезжает на встречную полосу, где сталкивается с “Ладой”. Во встречном автомобиле водитель и пассажир скончались», – приводит пример Гарипов.

С 10 января прошлого года вступили в силу изменения, которыми усилена ответственность за нарушения правил дорожного движения, связанные с превышением скорости и выездом на встречную полосу.

«Когда водитель повторно нарушает правила и снова выезжает на встречную полосу, его привлекают к уголовной ответственности. Такие факты в республике уже есть. Кроме того, применяется наказание для лиц, которые уже имеют судимость по этой статье, максимальное наказание – лишение свободы до трех лет. Мы говорим о наказаниях водителей, но мы должны понимать, какая трагедия происходит из-за выезда на полосу встречного движения, – водитель выйдет из мест лишения свободы, но то здоровье, те жизни, которые калечатся из-за выезда на полосу встречного движения, уже не вернуть. Мы своим детям нередко говорим, что в школе, если получил двойку или тройку, то их в любой момент можно исправить. Но если водитель получит двойку на дороге, к сожалению, эту оценку уже не исправить», – отметил глава управления.

Резонансное ДТП по вине начинающего водителя произошло на 1-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Нижнекамск Фото: очевидцы

«По вине молодых водителей погибли 20 человек»

Что касается молодых водителей, чей стаж еще не достиг двух лет, то количество аварий с их участием стало расти – за 10 месяцев этого года таких аварий стало почти на 4% больше. Всего в этом году зарегистрировано 195 таких ДТП, в которых 20 человек погибли и 247 получили ранения. Количество пострадавших снизилось почти на 8%, привел данные Рустем Гарипов.

«Резонансное ДТП по вине начинающего водителя произошло 6 ноября на 1-м километре автодороги Набережные Челны – Заинск – Нижнекамск. Водитель автомобиля “Лада”, двигаясь в направлении Нижнекамска, не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Renault. В результате пять человек получили ранения, в том числе два ребенка. На момент совершения ДТП стаж вождения виновницы ДТП составлял всего 25 дней», – поделился он.

Водители и пассажиры продолжают пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать ремни безопасности. В Татарстане за этот год произошло 59 аварий, в которых 26 человек погибли и 49 получили ранения. Причина этих трагедий – в непристегнутых ремнях безопасности.

«25 сентября 2023 года в Ютазинском районе 24-летний водитель “Лады” не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, и его выбросило из автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», – отметил Главный госавтоинспектор РТ.

За этот год в республике автоинспекторы зафиксировали почти 155 тысяч таких нарушений, добавил Гарипов.

Самая уязвимая категория на дорогах – это пешеходы. Страдают они и по собственной невнимательности, и по вине водителей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По вине самих пешеходов зарегистрировано 283 ДТП, в которых 41 пешеход погиб»

Самая уязвимая категория на дорогах – это пешеходы. Страдают они и по собственной невнимательности, и по вине водителей. С начала года зарегистрировано 803 наезда, в которых 56 пешеходов погибли и 765 получили ранения. Общее число аварий этой категории стало больше на 6%, а вот число погибших снизилось на 10%.

«По вине самих пешеходов зарегистрировано 283 ДТП, в которых 41 пешеход погиб и 246 получили ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года отмечается снижение всех основных показателей аварийности: количество ДТП на 16, число погибших – на 8, число раненых – на 14», – добавил Рустем Гарипов.

Среди основных причин, по которым страдают пешеходы:

переход дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости – 90 ДТП;

переход через проезжую часть в неустановленном месте – 52 ДТП;

неподчинение сигналам светофора – 33 ДТП;

неожиданный выход из-за препятствия – 28 ДТП.

«Напомню, что переходить дорогу нужно только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают пешеходов. Переходя дорогу с ребенком, возьмите его за руку. В темное время суток используйте сами и обязательно обеспечьте своих детей световозвращающими элементами», – обратил внимание Рустем Гарипов.

13 октября в Бугульме водитель автомобиля «КАМАЗ» сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Они не убедились в своей безопасности – не смотрели по сторонам и не увидели, что грузовик не остановился. В результате женщина-пешеход погибла, второй пешеход, мужчина, получил травмы.

«Переходить дорогу нужно только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают пешеходов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дети страдают в авариях по вине взрослых»

«Особую тревогу вызывает состояние детского дорожно-транспортного травматизма. В большинстве случаев виновниками таких трагедий являются их родители, которые не сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребенка. К сожалению, только октябре в ДТП мы потеряли пятерых детей. Эти происшествия зарегистрированы в Елабужском районе, где 1 октября погиб ребенок-пешеход, в Казани 11 октября погиб ребенок-пассажир, в Нижнекамском районе 14 октября погиб ребенок-пассажир, в Зеленодольске 21 октября погиб ребенок-пешеход, в Менделеевском районе 30 октября погиб ребенок, который находился в автомобиле», – привел печальную статистику Главный госавтоинспектор.

С начала года произошло 389 ДТП с участием детей до 16 лет. В них 16 детей погибли и 403 получили ранения. Общее число таких аварий выросло на четверть.

«Переходя дорогу с ребенком, возьмите его за руку. В темное время суток используйте сами и обязательно обеспечьте своих детей световозвращающими элементами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«22 июля в Новошешминском районе женщина-водитель за рулем автомобиля Renault выехала на главную дорогу с второстепенной и столкнулась с автомобилем Scania. В результате ДТП два ее ребенка-пассажира, 14-летний сын и 12-летняя племянница, от полученных травм скончались на месте. Еще один ребенок – 12-летняя дочь водителя получила травмы», – привел пример Гарипов.

Рустем Гарипов напомнил ДТП в Лениногорском районе, которое случилось 10 сентября. водитель автомобиля Skoda выехал на встречку, где столкнулся с KIA, два пассажира которой в результате столкновения скончались на месте. Один из них – двухлетний малыш. Он ехал в автокресле, но не был пристегнут. Также в ДТП пострадали четыре человека – водитель и два пассажира автомобиля Skoda, а также водитель автомобиля KIA.

Рустем Гарипов в который раз призвал татарстанцев серьезно отнестись к безопасности, особенно при перевозке детей. Строго соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров, связанных с выездом на встречную полосу, и обязательно использовать детские кресла при перевозке детей.

«Хочу напомнить, что каждое третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП. В этом году этот день приходится на 19 ноября. Будет проведен комплекс мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения БДД, снижения смертности и травматизма в результате ДТП, противодействия правонарушениям на дороге. Сегодня делается все возможное для того, чтобы движение по нашим дорогам было безопасным. В рамках мероприятий федерального проекта “Безопасность дорожного движения” национального проекта “Безопасные качественные дороги” мы продвигаемся к снижению смертности в ДТП. Во многом такие результаты достигаются именно благодаря работе представителей средств массовой информации. Уверен, что только общими усилиями мы сможем сохранить жизни наших граждан на дорогах!» – заключил глава управления.