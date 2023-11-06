В аварии под Челнами пострадали семь человек, из них четыре ребенка

Под Челнами произошла серьезная авария с пострадавшими, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД России по РТ.

ДТП произошло сегодня на 2-м километре трассы Набережные Челны – Нижнекамск.

Фото: © Очевидцы

«По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Лада Гранта" типа "Каблук". В итоге пострадали семь человек. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства», – рассказали в ведомстве.

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы аварии, среди пострадавших 3 взрослых и 4 ребенка. Всех госпитализировали в БСМП Набережных Челнов. Погибших нет.