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Руc Тат
Происшествия 5 октября 2023 08:14

На трассе в Татарстане авто вылетело на встречку и столкнулось с другим, двое погибли

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Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Чистопольском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада».

В результате аварии водитель и пассажир «Лады» скончались.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

#ДТП жертвы
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