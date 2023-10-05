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На трассе в Татарстане авто вылетело на встречку и столкнулось с другим, двое погибли
Сегодня в Чистопольском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада».
В результате аварии водитель и пассажир «Лады» скончались.
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.
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