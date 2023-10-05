На трассе в Татарстане авто вылетело на встречку и столкнулось с другим, двое погибли

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Сегодня в Чистопольском районе РТ произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада».

В результате аварии водитель и пассажир «Лады» скончались.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.