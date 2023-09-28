Основным местом проведения «Игр будущего» станет МВЦ «Казань Экспо»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основным местом проведения «Игр будущего» в столице Татарстана станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Об этом на презентации программы игр в Москве рассказал сегодня курирующий фиджитал-спорт министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Основной объект проведения — это будет [МВЦ] „Казань Экспо“. Это на сегодняшний день самый современный в России выставочный комплекс, он позволяет нам провести большинство дисциплин именно на нем. Мы его тоже тестируем в эти дни», — подчеркнул глава Минспорта Татарстана.

«Мы очень серьезно готовимся к церемонии открытия, она также пройдет на „Экспо“. Мы будем застраивать отдельный павильон. Это будет такая инновационная совершенно история: не хочу открывать все карты, я думаю, что мы об этом узнаем непосредственно в день открытия», — сообщил он.

«<…> мы готовим еще целый проект <…> — это „Город будущего“, это тоже отдельный павильон. Он в основном заточен под то, чтобы не только спортсмены <…> участвовали, чтобы каждый зритель, который придет туда, мог почувствовать, что такое „Игры будущего“, что такое вообще будущее. Это будет такая тоже инновационная, классная площадка на „Экспо“», — отметил Леонов.

«<…> и также мы планируем украсить город, причем не просто празднично, а инновационно. Будут различные объекты, арт-пространства, перформансы», — добавил министр спорта Татарстана.

Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Отдельное приглашение на «Игры будущего» китайским спортсменам направил Президент РФ Владимир Путин.