В организации «Игр будущего» в Казани будут помогать 2 тыс. волонтеров из разных стран

В Казани к «Играм будущего», которые пройдут в начале 2024 года, будут подготовлены 2 тыс. волонтеров, в том числе приедут добровольцы из 29 регионов России и других стран мира. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«К нам приедут 800 волонтеров из 29 регионов России, 100 – из районов Татарстана и столько же из других стран. Там уже конкурс шесть человек на место. Много ребят хотят приехать в нашу страну, познакомиться с культурой и поучаствовать в этом масштабном событии. Еще 1 тыс. добровольцев будет выбрана из жителей Казани», — рассказал собеседник.

Он добавил, что заявочная кампания еще продолжается, уже стартовали онлайн-собеседования, а завтра в Казани откроется рекрутинговый центр для офлайн отбора волонтеров к «Играм будущего».