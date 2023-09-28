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Глава Минспорта РТ: «Игры будущего» должны задать эталон фиджитал-состязаний
«Игры будущего», которые пройдут в Казани, должны задать эталон проведения фиджитал-соревнований. Об этом на презентации программы игр в Москве заявил сегодня курирующий фиджитал-спорт министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Мы прекрасно понимаем и отдаем отчет совместно с нашими партнерами <…>, что это революционный проект, первый проект. И мы должны задать эталон, задать планку, чтобы будущим организаторам было на что равняться. <…> заверяю, мы всё сделаем, всё, что от нас зависит, и мы победим. Ура! Ждем вас в Казани», — заметил глава Минспорта Татарстана.
До него сходную мысль в ходе презентации высказал курирующий фиджитал-спорт вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Те первые игры, которые принимает Казань, задают новые регламенты, новые стандарты, которых не было раньше. И 250 команд, которые приедут из более чем 100 стран, будут состязаться в 21 инновационной дисциплине и покажут всему миру новый способ развиваться и создавать гармонически развитую личность», — отметил федеральный чиновник.
Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Отдельное приглашение на «Игры будущего» китайским спортсменам направил Президент РФ Владимир Путин.
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