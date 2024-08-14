Организаторы «Алтын минбар» объявили площадки открытия и закрытия кинофестиваля

XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» откроется 6 сентября в Казанской Ратуше, а церемония закрытия пройдет 11 сентября в театре имени Камала. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы мероприятия.

«Закрытие Казанского международного фестиваля мусульманского кино “Алтын минбар” состоится 11 сентября, как и в прошлом году в Татарском академическом государственном театре имени Галиаскара Камала в 18.00 И мы уже запустили в продажу билеты на закрытие. Они есть на сайте театра Камала. Цена вполне адекватная – 300, 400, 500 рублей», – сообщила начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества Министерства культуры Республики Татарстан Виктория Даутова.

В церемонии закрытия, добавила исполнительный директор Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, будут участвовать турецкие актеры, а также приедут известные российские актеры, имена которых организаторы пока предпочитают держать в секрете.

При этом она напомнила, что церемония открытия – как правило, более камерное мероприятие, которое не предусматривает большого количества зрителей.

«На открытие приезжают участники фестиваля – те, кто презентует свои фильмы. Это будет происходить в этом году в Ратуше 6 сентября, но перед церемонией состоится красная дорожка, где можно будет увидеть всех актеров. Более того, в этом году можно будет сфотографироваться с ними – мы предполагаем фотозону с актерами, которые приедут на церемонию открытия», – объявила Айтуганова.

Вернувший себе название первых трех лет своей истории Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар», напомним, будет проходить в столице Татарстана с 6 по 11 сентября. В конкурсной программе в этом году 51 фильм из 27 стран мира. Нововведение этого года – показы фильмов конкурсной программы стали платными, при этом их сеансы поставили в расписание фестиваля на выходные дни.

Откроет XX Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» фильм иранского режиссера Бабака Хаджепашы «В объятиях дерева». Его показ станет премьерой на территории России.