Орешкин и Алиханов осмотрели на КВЗ линии сборки вертолетов и учебный центр

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин в ходе рабочей поездки в Татарстан побывали на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Их сопровождал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На КВЗ Алиханов и Орешкин осмотрели линии сборки вертолетов Ми-8 и «Ансат», другие производственные цеха. Гостям также показали новейший производственно-учебный центр. Этот образовательный комплекс позволит каждый год готовить до 3,5 тыс. высококвалифицированных рабочих для предприятий Татарстана и других регионов: операторов станков с программным управлением, токарей-фрезеровщиков, наладчиков станков и так далее.

Для центра подготовлены образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям. Акцент сделан на практике, которой отведено до 70% времени обучения. Центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Действующие сотрудники предприятий смогут повысить здесь квалификацию и пройти переподготовку. Комплекс также даст возможность обучать наставников и мастеров для производств.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, в ходе посещения Казанского вертолетного завода гостям рассказали о расширении производственных мощностей и модернизации «Ансата».

Импортозамещенный и обновленный «Ансат» создается путем глубокой кооперации предприятий Ростеха. Машину готовят к летным испытаниям на Казанском вертолетном заводе. Проводятся тесты модернизированных композитных лопастей несущего винта — новая несущая система должна обеспечить увеличение грузоподъемности и скорости, а также дать лучшую маневренность. Также идет подготовка к испытаниям новых отечественных вертолетных двигателей ВК-650В в условиях обледенения. Эти моторы для обновленного «Ансата» разработаны Объединенной двигателестроительной корпорацией, рассказали в Ростехе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Помимо прочего, на предприятии ведутся постоянные работы по замене и модернизации оборудования и реализуются перспективные инвестиционные проекты.

Доложили Алиханову и Орешкину и о выполнении действующих контрактов на поставку гражданских вертолетов. Одним из крупнейших заказчиков для КВЗ сейчас выступает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая занимается обновлением воздушных парков региональных авиакомпаний с помощью программы льготного лизинга. Произведенные в Казани вертолеты повышают транспортную доступность в отдаленных регионах страны, выполняют пассажирские, грузовые, санитарные рейсы и другие авиационные работы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В следующем году Казанский вертолетный завод отметит 85-летний юбилей. К этой дате мы подходим с высокими результатами и перспективными планами. Предприятие обеспечено заказами на годы вперед. Среди задач, которые стоят перед заводом, не только своевременный выпуск вертолетной техники и выполнение своих обязательств перед заказчиками, но и разработка перспективных проектов», — подчеркнул генеральный директор КВЗ Николай Яковлев.

В завершение визита на КВЗ Антон Алиханов и Максим Орешкин подписали снимки, на которых запечатлен произведенный в столице Татарстана вертолет Ми-8.