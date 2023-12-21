news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 21 декабря 2023 22:34

Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией

Скопировать ссылку

Венгрия не интересуется чужими территориями, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было общей границы с Россией. Об этом заявил венгерский Премьер-министр Виктор Орбан на встрече с журналистами по итогам года, передает ТАСС.

Политику задали вопрос о границах Украины после завершения вооруженного противостояния с РФ. В ответ Орбан подчеркнул, что в этом плане внимание его страны обращено только на себя, но всё же уточнил свое видение ситуации.

«Она (Венгрия — прим. Т-и) заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы <…> не было границы с Россией», — пояснил венгерский лидер.

«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всем остальном», — резюмировал Орбан, выступив таким образом против гипотетического исчезновения Украины с политической карты.

Ранее Премьер-министр Венгрии достаточно оригинальным образом воздержался от голосования по решению о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Настроенный решительно против этой идеи Виктор Орбан после начала обсуждения покинул зал, чтобы «выпить кофе», последовав совету канцлера Германии Олафа Шольца. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал практику принятий решений в Евросовете «удивительной», о чем сообщал «Татар-информ».

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.
читайте также
Власти Венгрии поприветствовали слова Путина, назвавшего ошибкой ввод войск в 1956 году
#Виктор Орбан #Венгрия #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100