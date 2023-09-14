Власти Венгрии поприветствовали слова Путина, назвавшего ошибкой ввод войск в 1956 году

Правительство Венгрии приветствует заявление Президента РФ Владимира Путина о том, что ввод советских войск в эту страну в 1956 году был ошибкой. Об этом заявил журналистам глава канцелярии Премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает ТАСС.

Ранее Путин на Восточном экономическом форуме сказал относительно ввода советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году, что в России давно признано — «эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений». Он также заметил, что действия в сфере внешней политики не должны вступать «в явное противоречие с интересами других народов».

«Очевидно, что мы можем его (заявление Президента России о событиях 1956 года — прим. Т-и) только приветствовать», — подчеркнул глава канцелярии венгерского Премьера, имеющий в Правительстве этой страны министерский ранг.

«Это продолжение хорошей практики, которая началась в 1991-1992 годах. Было бы неплохо, если бы слова российского Президента появились в российских учебниках истории», — добавил Гуйяш.

Упоминание нового российского учебника истории для 11-х классов было связано с тем, что описание в нем событий 1956 года вызвало в Венгрии бурную реакцию. Их авторы, в частности, связали организацию восстания с действиями западных спецслужб.