Орбан: Трамп не планирует финансировать военные действия на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп

Микроблог Дональда Трампа

Претендент на пост Президента Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается финансировать Украину в случае победы на выборах, и это будет способствовать завершению вооруженного противостояния. О своем понимании позиции американского политика после встречи с ним рассказал Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому телеканалу М1.

«Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут финансировать эту войну, и тогда война закончится», — изложил вероятный, на его взгляд, сценарий венгерский лидер.

«У него (Трампа — прим. Т-и) есть достаточно подробные планы, как положить конец этой войне, но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», — заметил Орбан, отвечая на вопрос, в чем может заключаться секретная программа бывшего и, возможно, будущего Президента США по прекращению конфликта на Украине.

Орбан также подчеркнул, что Трамп не хочет обеспечивать безопасность Европы, и европейцам придется либо «платить за это, либо создать собственную армию». При этом он напомнил, что Венгрия — одна из восьми стран НАТО, чей бюджет на оборону превышает рекомендованную планку в 2% от ВВП. По его мнению, в нынешней внешнеполитической ситуации государствам Европы следует перевооружаться.

Ранее Дональд Трамп пообещал добиться мира на Украине за 24 часа, причем еще даже до своей инаугурации, в случае победы на выборах. По информации агентства Bloomberg, он хочет организовать мирный саммит, угрожая Киеву сокращением военной поддержки, а Москве — ее увеличением.

Позднее политик предложил перевести всю помощь США другим странам, в том числе и Украине, в формат займов. Сейчас такой план разрабатывают представители Республиканской партии в Конргессе.