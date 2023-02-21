Трамп гарантировал решение украинского конфликта за 24 часа в случае победы на выборах

В случае переизбрания на пост главы государства экс-президент США Дональд Трамп «в ту же ночь» позвонит лидерам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы уладить конфликт. Такое обещание политик дал во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», – сказал Трамп (цитата по РИА Новости).

Он также вновь заявил, что военной спецоперации на Украине не было бы, если бы он оставался лидером США. Также Трамп призвал перестать тратить «миллиарды, сотни миллиарды долларов» на помощь украинской стороне, затягивая конфликт.

24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию, которую инициировал Путин.