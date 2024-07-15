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Орбан планирует новые поездки для урегулирования конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить свою миротворческую миссию, направленную на урегулирование украинского конфликта. С этой целью он вновь отправится в зарубежные поездки, заявил политический советник Премьера Балаж Орбан.
Ранее Орбан уже посетил Украину, Россию, где провел переговоры с Президентом Владимиром Путиным, КНР и Соединенные Штаты. «У нас впереди еще поездки и переговоры. Мы находимся в середине очень напряженного периода», — цитирует однофамильца Премьер-министра Венгрии Magyar Nemzet.
По его словам, Будапешт намерен воспользоваться своим председательством в СЕ, чтобы создать условия, необходимые для проведения переговоров по Украине.
«Если Евросоюз не предпримет действий сейчас, то потом он, возможно, уже не сможет действовать», — заявил Балаж Орбан.
Ранее Виктор Орбан заявил, что взгляды России и Украины очень различаются, что значительно усложняет урегулирование конфликта. Однако, ссылаясь на его письмо лидерам ЕС, сообщалось, что Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин допускают проведение новых переговоров уже в этом году.
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