Орбан: Позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: kremlin.ru

Позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, поэтому для завершения вооруженного противостояния понадобится сделать очень многое. Об этом заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, прошедших в Московском Кремле.

По мнению Орбана, Венгрия в последние два с половиной года осталась одной из очень немногих стран Европы, которая сохраняет контакты и с Россией, и с Украиной.

«Поэтому на этой неделе я был в Киеве, поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я понял, что позиции [двух стран] очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны», — заметил Премьер-министр Венгрии (цитата по ТАСС).

При этом Орбан выразил уверенность, что Европе необходим мир на Украине и что для нее «это самое важное». Он заверил, что власти Венгрии будут бороться за мирное урегулирование конфликта, пока их страна является председателем Совета Европейского Союза (на протяжении второй половины этого года — прим. Т-и).

В свою очередь Владимир Путин отметил, что венгерский лидер рассказал ему о своих встречах в Киеве, где он предлагал прекращение огня. Вместе с тем он отказался раскрывать журналистам какие-либо подробности этих разговоров — как и его собеседник.

Переговоры Путина и Орбана в Московском Кремле продлились более двух с половиной часов. В них приняли участие и делегации обеих стран, в которые входили министры иностранных дел — Сергей Лавров и Петер Сийярто. С российской стороны также присутствовали помощники Президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

В Европе негативно отреагировали на визит венгерского лидера в Москву. «Виктор Орбан едет к Путину в качестве Премьер-министра Венгрии. Европейский совет по вопросам внешней политики представляет Шарль Мишель. <...> Украина может рассчитывать на нашу поддержку», — написал, в частности, в социальной сети X (прежде Twitter) канцлер ФРГ Олаф Шольц.