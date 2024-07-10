El País: Путин допустил мирные переговоры с Украиной в этом году

Новые мирные переговоры с Украиной могут состояться уже до конца 2024 года. Их проведение допускают Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на письма, направленные европейским лидерам Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает газета El País.

Такие выводы венгерский премьер сделал после визитов в Россию и Китай. Также, по его словам, во время встречи с Си Цзиньпином обсуждались возможные изменения, которые могут внести в конфликт результаты президентских выборов в США. Орбан подчеркнул, что от нового американского лидера еще до вступления в должность ожидают ряда политических действий.

«Прекращение oгня, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенcивные мирные переговоры могут представлять интерес для новой aдминистрации», — поделился мнением политик.

Однако, заметил Орбан, председатель КНР не стал комментировать возможность такого развития событий.

Напомним, что Виктор Орбан посетил Москву 5 июля, где провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Перед этим, 2 июля, он побывал и на Украине. Подводя итоги встреч, он отметил, что взгляды Москвы и Киева очень отличаются.

8 июля венгерский Премьер посетил Китай.