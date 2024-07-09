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Политика 9 июля 2024 12:40

СМИ: Орбан после встречи с Путиным написал письмо лидерам ЕС

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После визита в Россию и переговоров с Президентом Владимиром Путиным Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на текст.

Послание было посвящено итогам визита. Так, Орбан подчеркнул, что не выдвигал каких-либо предложений и не делился каким-либо мнением от имени Европейского совета. «Утверждения об обратном беспочвенны», — подчеркнул венгерский Премьер.

Кроме того, он вновь обратил внимание на необходимость мира для экономического процветания Европы. Однако достичь его сложно из-за отсутствия прямого диалога между сторонами.

Переговоры Путина и Орбана в Московском Кремле продлились более двух с половиной часов. В них приняли участие и делегации обеих стран, в которые входили министры иностранных дел — Сергей Лавров и Петер Сийярто. С российской стороны также присутствовали помощники Президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский.

#Виктор Орбан #Венгрия #евросоюз
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