Орбан: Объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под новый мировой порядок

Азия станет определяющим центром мира на 10-ки и даже сотни лет, а объединения БРИКС и ШОС заложат основы под новый миропорядок, который сейчас формируется. Так считает заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что данный центр войдут Китайская Народная Республика, Индия, Пакистан, Индонезия и многие другие. Платформы уже создаются - есть инициатива БРИКС и есть Шанхайская организация сотрудничества, которая строит новую мировую экономику вокруг этих стран, считает спикер.

Причем Орбан уверен: данный процесс необратим, так как у Азии высокая демография, преимущества в сфере технологий и в других сферах. Сейчас в этих странах самые большие деньги, крупнейшие финансовые фонды, мощнейшие предприятия, а еще вскоре будут самые крутые ВУЗы, самые лучшие научно-исследовательские институты в мире, лучшие биржи. В ближайшее время, если не уже сейчас, продолжает премьер-министр, Азия сможет похвастаться самым развитым исследованием космоса и самыми развитыми медисследованиями.

Причем о необратимости данного процесса стало понятно еще в 2001-м после того, как КНР пригласили в ВТО, резюмировал Орбан.

Ранее Орбан также высказывался насчет украинского конфликта. Он говорил, что многие страны мира, вопреки приказу Запада, встают на сторону России в данной ситуации.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 г.) Южно-Африканской Республики. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире.

16 мая 2008 г. в Екатеринбурге состоялась первая полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств государств БРИКС, а 16 июня 2009-го в том же городе прошел первый полноформатный саммит БРИКС.

Председательство в БРИКС осуществляется государством-участником в течение календарного года на ротационной основе. Все решения принимаются консенсусом. В 2020 году председательство в объединении перешло к России. С этого момента начало развиваться и сотрудничество по линии муниципалитетов. 19-20 октября 2020 года в Казани состоялся традиционный Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС с участием 15 стран, 56 городов, а также представителей десяти крупных международных и региональных ассоциаций муниципалитетов. К слову, в октябре этого года столица Татарстана примет саммит стран БРИКС