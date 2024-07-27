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Орбан: Объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под новый мировой порядок
Азия станет определяющим центром мира на 10-ки и даже сотни лет, а объединения БРИКС и ШОС заложат основы под новый миропорядок, который сейчас формируется. Так считает заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что данный центр войдут Китайская Народная Республика, Индия, Пакистан, Индонезия и многие другие. Платформы уже создаются - есть инициатива БРИКС и есть Шанхайская организация сотрудничества, которая строит новую мировую экономику вокруг этих стран, считает спикер.
Причем Орбан уверен: данный процесс необратим, так как у Азии высокая демография, преимущества в сфере технологий и в других сферах. Сейчас в этих странах самые большие деньги, крупнейшие финансовые фонды, мощнейшие предприятия, а еще вскоре будут самые крутые ВУЗы, самые лучшие научно-исследовательские институты в мире, лучшие биржи. В ближайшее время, если не уже сейчас, продолжает премьер-министр, Азия сможет похвастаться самым развитым исследованием космоса и самыми развитыми медисследованиями.
Причем о необратимости данного процесса стало понятно еще в 2001-м после того, как КНР пригласили в ВТО, резюмировал Орбан.
Ранее Орбан также высказывался насчет украинского конфликта. Он говорил, что многие страны мира, вопреки приказу Запада, встают на сторону России в данной ситуации.
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