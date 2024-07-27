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Орбан: Страны переходят на сторону России вопреки приказам Запада
Многие страны мира, несмотря на указания Запада, встают на сторону России в украинском конфликте. Об этом со ссылкой на Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщает издание Magyar Nemzet.
По его словам, Москва обзавелась поддержкой крупнейших стран мира — Индии, Китая. Кроме того, ее позицию разделяет Иран, а Турция, являющаяся членом НАТО, и мусульманский мир «внезапно увидели» в ней партнера.
«За последние два года произошел поворот на 180 градусов. Запад отдал приказ миру выступить против России и поддержать Запад. Но сейчас мы находимся на той стадии, когда все постепенно становятся на сторону России», — подчеркнул он.
Напомним, что в начале июля венгерский Премьер совершил визит в Москву и провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Перед этим он побывал на Украине. На основе встреч с лидерами государств он пришел к выводу, что позиции двух сторон очень далеки друг от друга.
После посещения России и Китая Премьер-министр Венгрии подвергся серьезной критике со стороны Запада и Евросоюза. Так, последний рассматривает вариант с отстранением Будапешта от председательства в ЕС.
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