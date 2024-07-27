Муфтии стран БРИКС: Уверены в расширении духовного диалога после форума в Казани

Муфтии и религиозные деятели стран БРИКС заявили, что уверены в расширении духовного диалога в рамках деятельности этой организации после заседания форума «Духовный Шелковый путь».

Напомним, это международное мероприятие пройдет в Казани 25-26 июля. В нем поучаствуют муфтии и религиозные деятели нашей страны, стран СНГ, Южной Африки, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана и других государств. Также в столице РТ пройдет международный конкурс чтецов Корана стран БРИКС. В пятницу религиозные деятели России подписали документ о сотрудничестве с «коллегами» из ОАЭ, Ирана, Египта, Китая, Бразилии, Эфиопии, Индии, ЮАР.

Как рассказал председатель ДУМ РФ, Совета муфтиев России, муфтий Равиль Гайнутдин, муфтии стран БРИКС, в рамках подписанного документа, будут сотрудничать в сфере сохранения духовно-нравственных, семейных ценностей, любви к Родине, неприятия экстремизма, противостояния терроризму. Он также отметил, что подписали соглашение как раз перед заседанием БРИКС.

«Таким образом, религиозные деятели благословили лидеров наших стран. Диалог духовных деятелей стран БРИКС непременно будет продолжен», - цитирует спикера РИА «Новости».

Глава Высшего совета по делам ислама и имамов Бразилии Халед Резк ас-Сайед Таки эд-Дин, который впервые посетил нашу страну, отметил, что «Духовный Шелковый путь» для мусульман его страны играет важную роль.

Он сказал, что территориально Россия и Бразилия расположены далеко друг от друга, но духовно эти два государства очень близки. Спикер также допустил, что возможно «Духовный Шелковый путь» проведут и в их стране, пригласив туда муфтиев стран БРИКС.

«Российские мусульмане данным проектом показали хороший пример религиозного взаимодействия последователей ислама с представителями Русской православной церкви в вашей стране», - отметил он.

Председатель Высшего совета по делам ислама, Совета ученых и Совета по межрелигиозному диалогу Эфиопии муфтий Хаджи Ибрахим Тухфа, в свою очередь, сказал, что организация форума находится на высоком уровне. отметил высокую организацию и состав участников форума.

Также в завершении форума была подписана резолюцию муфтиев стран БРИКС о сотрудничестве в сфере образования, просвещения, противостояния экстремизму и терроризму. Об этом рассказал Глава Организации исламского образования Южно-Африканской Республики (ЮАР) Ахмед Юсуф Локхат, добавив, что такой логичный финал является значимым шагом в продвижении миролюбивых идей исламской религии во всем мире. Он также отметил, что Россия – это страна с великой историей и культурой и замечательными людьми.

Ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Зайда (ОАЭ) Халиф Мубарак Аз-Захири посчитал, что такой большой проект надо продолжать проводить. Он очень в современных реалиях, объяснил спикер.

V Международную научно-богословскую конференцию организует ДУМ РФ, Совет муфтиев России и Университет гуманитарных наук имени Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Татарстана.