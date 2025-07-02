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Общество 2 июля 2025 23:06

IT-эксперт посоветовал, как пользоваться Сетью при ограничении мобильного интернета

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Чтобы не остаться без связи во время отключения мобильного интернета, следует настроить в телефоне возможность получения звонков по Wi-Fi. Об этом рассказал главный редактор информагентства Telecom Daily Денис Кусков, сообщает издание «Время Н».

Нижегородское агентство отмечает, что 95% его читателей сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета. Власти Нижегородской области объяснили перебои в работе связи стремлением помешать беспилотникам, которые могут атаковать (и иногда атакуют) регион.

Сситуация с ограничением работы мобильного интернета сейчас наблюдается не только в Нижнем Новгороде, но и во многих других городах России, констатировал Кусков.

«В этой ситуации пользователям целесообразно использовать проводной интернет и настраивать у себя в телефоне возможность получения звонков по Wi-Fi», – пояснил IT-эксперт.

#мобильный интернет #беспилотники #атака БПЛА
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