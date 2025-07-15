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Общество 15 июля 2025 08:37

В России хотят упорядочить массовые отключения мобильного интернета, сообщают «Известия»

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Власти России рассматривают возможность создания единого порядка отключения мобильного интернета в экстренных ситуациях. Как сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний, обсуждение инициативы ведётся на уровне Минцифры РФ.

По данным издания, в настоящее время решения о временном отключении сотовой связи и мобильного интернета принимаются различными региональными структурами, включая МЧС и местные органы власти. Такие меры чаще всего применяются при атаках беспилотников или во время крупных массовых мероприятий.

«До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности ФСБ. Это было стандартной практикой - например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», — сообщил газете источник.

По его словам, рассматривается возможность создания единого уполномоченного органа, через который будут поступать все заявки на отключение связи. Это должно исключить влияние несанкционированных решений со стороны отдельных ведомств.

Дополнительно обсуждается создание специальной информационной системы, с помощью которой операторы смогут получать точные указания о времени и зонах отключения или восстановления связи.

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#мобильная связь
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