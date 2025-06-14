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Общество 14 июня 2025 08:14

В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

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В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В связи с поступающими жалобами от жителей республики о проблемах с мобильным интернетом, пресс-служба Раиса РТ сообщила о том, что неудобства, связанные со снижением скорости интернета, временные.

Ограничение интернет-соединения связано с необходимостью обеспечения безопасности в условиях действующего сигнала «Беспилотная опасность».

Все ответственные службы находятся в состоянии повышенной готовности для защиты населения. Ожидается, что после стабилизации ситуации доступ к мобильному интернету вернется в нормальный режим.

#мобильный интернет #атака БПЛА
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