В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В связи с поступающими жалобами от жителей республики о проблемах с мобильным интернетом, пресс-служба Раиса РТ сообщила о том, что неудобства, связанные со снижением скорости интернета, временные.

Ограничение интернет-соединения связано с необходимостью обеспечения безопасности в условиях действующего сигнала «Беспилотная опасность».

Все ответственные службы находятся в состоянии повышенной готовности для защиты населения. Ожидается, что после стабилизации ситуации доступ к мобильному интернету вернется в нормальный режим.